Renal Select
Сухий корм для котів
Ренал Селект Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів при захворюваннях нирок
Наявні розміри
Яка порція правильна?
400 g
2 kg
4 kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
ПЕРЕВАГИ
Підтримання нирок
Формула з низьким вмістом фосфору та помірним вмістом високоякісного білка для підтримання функції нирок та покращення якості життя кота.
Адаптований вміст енергії
Адаптований вміст енергії для зменшення порції корму та компенсації зниження апетиту.
Висока смакова привабливість
Спеціальний ароматичний профіль із особливою текстурою та формою крокети, який допомагає стимулювати споживання корму котом, особливо у випадках відрази до корму.
ІНФОРМАЦІЯ З ГОДУВАННЯ
Тваринні жири, рис, оброблене пшеничне борошно, дегідратовані протеїни свинини*, пшеничне борошно, пшеничний глютен*, рослинна клітковина, кукурудзяний глютен, гідролізат білків тваринного походження, дегідратована риба, мінеральні речовини, екстракт цикорію, риб’ячий жир, соєва олія, моно- та дигліцериди пальмітинової та стеаринової кислот, етерифіковані лимонною кислотою, оболонка та насіння подорожника, фруктоолiгосахариди, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну). Джерела протеїнів: дегідратовані протеїни свинини*, пшеничний глютен*, кукурудзяний глютен, гідролізат білків тваринного походження.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 21 000 MO; вітамін D3 - 800 MO; залiзо (3b103) - 45 мг; йод (3b201, 3b202) - 4,5 мг; мiдь (3b405, 3b406) - 14 мг; марганець (3b502, 3b504) - 58 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 148 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) - 0,08 мг. Технологічні добавки. клиноптилоліт осадового походження - 10 г. Консерванти. Aнтиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 24,5%; сирий жир - 21,5%; сира зола - 6,6%; сира клітковина - 4,6%; кальцій - 0,7%; фосфор - 0,41%; калій - 0,9%; натрій - 0,45%; магній - 0,08%; хлориди - 0,94%; сірка - 0,4%; вітамін D (загальний) - 900,0 MO/кг; гідроксипролін - 0,42%; ЕПК/ДГК - 0,41%; незамінні жирні кислоти (лінолева кислота; арахідонова кислота) - 3,51%. Речовини для підлужування сечі: цитрат калію; кальцію карбонат.
* Інгредієнти з високим ступенем засвоюваності
|-
|-
|Вага кота
|-
|-
|-
|-
|-
|Недостатня
|-
|Нормальна
|-
|Зайва
|-
|Вага кота (кг)
|грам
|мірні стакани
|грам
|мірні стакани
|грам
|мірні стакани
|2
|37
|3/8
|31
|2/8
|25
|2/8
|2.5
|43
|3/8
|3/8
|29
|2/8
|3
|49
|4/8
|41
|3/8
|33
|3/8
|3.5
|55
|4/8
|46
|3/8
|37
|3/8
|4
|61
|5/8
|51
|4/8
|40
|3/8
|4.5
|66
|5/8
|55
|4/8
|44
|3/8
|5
|71
|5/8
|59
|4/8
|47
|4/8
|5.5
|76
|6/8
|64
|5/8
|51
|4/8
|6
|81
|6/8
|68
|5/8
|54
|4/8
|6.5
|86
|7/8
|72
|5/8
|57
|4/8
|7
|90
|7/8
|75
|6/8
|60
|5/8
|7.5
|95
|7/8
|79
|6/8
|63
|5/8
|8
|99
|1
|83
|6/8
|66
|5/8
|8.5
|104
|1
|87
|7/8
|69
|5/8
|9
|108
|1
|90
|7/8
|72
|5/8
|9.5
|112
|1
|94
|7/8
|75
|6/8
|10
|116
|1+1/8
|97
|7/8
|78
|6/8