Renal special
Сухий корм для котів
Ренал Спешл Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів при захворюваннях нирок
Наявні розміри
Яка порція правильна?
400 g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
ПЕРЕВАГИ
Підтримання нирок
Формула з низьким вмістом фосфору та помірним вмістом високоякісного білка для підтримання функції нирок та покращення якості життя кота.
Адаптований вміст енергії
Адаптований вміст енергії для зменшення порції корму та компенсації зниження апетиту.
Висока смакова привабливість
Спеціальний ароматичний профіль із особливою формою крокети, який допомагає стимулювати споживання корму котом, особливо у випадках відрази до корму.
ІНФОРМАЦІЯ З ГОДУВАННЯ
Кукурудзяне борошно, рис, дегідратовані протеїни свинини*, тваринні жири, кукурудзяний глютен, рослинна клітковина, кукурудза, гідролізат протеїнів тваринного походження, мінеральні речовини, пшеничний глютен*, жом цикорію, риб’ячий жир, соєва олія, моно- та дигліцериди пальмітинової та стеаринової кислот, етерифіковані лимонною кислотою, оболонка та насіння подорожника, фруктоолiгосахариди, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну). Джерела протеїнів: дегідратовані протеїни свинини*.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 22500 MO; вітамін D3 - 800 MO; залiзо (3b103) - 47 мг; йод (3b201, 3b202) - 4,7 мг; мiдь (3b405, 3b406) - 15 мг; марганець (3b502, 3b504) - 61 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 147 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) - 0,08 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 10 г. Консерванти. Aнтиоксиданти
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 26,0%; сирий жир - 17,0%; сира зола - 6,2%; сира клітковина - 4,8%; кальцій - 0,63%; фосфор - 0,45%; калій - 0,9%; натрій - 0,4%; магній - 0,05%; хлор - 0,76%; сірка - 0,5%; вітамін D (всього) - 900,0 МО/кг; гідроксипролін - 0,86%; ДГК+ЕПК - 0,41%; незамінні жирні кислоти (лінолева кислота, арахідонова кислота) - 3,13%; Речовини для підлужнення сечі: цитрат калію, кальцію карбонат.
* Інгредієнти з високим ступенем засвоюваності
|Вага у дорослому віці
|Недостатня
|Нормальна
|Зайва
|Вага кота (кг)
|грам
|мірні стакани
|грам
|мірні стакани
|грам
|мірні стакани
|2
|39
|3/8
|32
|3/8
|26
|2/8
|2,5
|46
|4/8
|38
|3/8
|30
|3/8
|3
|52
|4/8
|43
|4/8
|35
|3/8
|3,5
|58
|5/8
|48
|4/8
|39
|3/8
|4
|64
|5/8
|53
|4/8
|42
|4/8
|4,5
|69
|6/8
|58
|5/8
|46
|4/8
|5
|75
|6/8
|62
|5/8
|50
|4/8
|5,5
|80
|7/8
|67
|6/8
|53
|4/8
|6
|85
|7/8
|71
|6/8
|57
|5/8
|6,5
|90
|1
|75
|6/8
|60
|5/8
|7
|95
|1
|79
|7/8
|63
|5/8
|7,5
|99
|1
|83
|7/8
|66
|6/8
|8
|104
|1+1/8
|87
|7/8
|69
|6/8
|8,5
|109
|1+1/8
|91
|1
|72
|6/8
|9
|113
|1+1/8
|94
|1
|75
|6/8
|9,5
|118
|1+2/8
|98
|1
|78
|7/8
|10
|122
|1+2/8
|102
|1+1/8
|81
|7/8