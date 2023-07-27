Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись
Renal special

Renal special

Сухий корм для котів

Ренал Спешл Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів при захворюваннях нирок

Наявні розміри

400 g

Яка порція правильна?

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
pa.productDetails.productDetailsImageAlt
ПЕРЕВАГИ

Підтримання нирок

Формула з низьким вмістом фосфору та помірним вмістом високоякісного білка для підтримання функції нирок та покращення якості життя кота.

Адаптований вміст енергії

Адаптований вміст енергії для зменшення порції корму та компенсації зниження апетиту.

Висока смакова привабливість

Спеціальний ароматичний профіль із особливою формою крокети, який допомагає стимулювати споживання корму котом, особливо у випадках відрази до корму.

ІНФОРМАЦІЯ З ГОДУВАННЯ