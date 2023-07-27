Renal with Beef
Вологий корм для котів
Ренал Віз Біф Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів при захворюваннях нирок
Наявні розміри
1 x 85g
12 x 85g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Підтримання нирок
Формула з низьким вмістом фосфору та помірним вмістом високоякісного білка для підтримання функції нирок та покращення якості життя кота.
Адаптований вміст енергії
Адаптований вміст енергії для зменшення порції корму та компенсації зниження апетиту.
Висока смакова привабливість
Спеціальний ароматичний профіль із особливою текстурою, який допомагає стимулювати споживання корму котом, особливо у випадках відрази до корму.
|Вага у дорослому віці
|Недостатня
|Нормальна
|Зайва
|Вага кота (кг)
|грам
|паучів
|грам
|паучів
|грам
|паучів
|1.5
|115
|1+1/2
|95
|1
|75
|1
|2
|140
|1+1/2
|115
|1+1/2
|95
|1
|2.5
|165
|2
|140
|1+1/2
|110
|1+1/2
|3
|190
|2
|155
|2
|125
|1+1/2
|3.5
|210
|2+1/2
|175
|2
|140
|1+1/2
|4
|230
|2+1/2
|190
|2
|155
|2
|4.5
|250
|3
|210
|2+1/2
|165
|2
|5
|270
|3
|225
|2+1/2
|180
|2
|5.5
|290
|3+1/2
|240
|3
|195
|2+1/2
|6
|305
|3+1/2
|255
|3
|205
|2+1/2
|6.5
|325
|4
|270
|3
|215
|2+1/2
|7
|345
|4
|285
|3+1/2
|230
|2+1/2
|7.5
|360
|4
|300
|3+1/2
|240
|3
|8
|375
|4+1/2
|315
|3+1/2
|250
|3
|8.5
|395
|4+1/2
|330
|4
|260
|3
|9
|410
|5
|340
|4
|275
|3
|9.5
|425
|5
|355
|4
|285
|3+1/2
|10
|440
|5
|370
|4+1/2
|295
|3+1/2
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
Renal Feline — це повнораціонний дієтичний корм для котів. Рекомендується при захворюваннях нирок. Показання: Азотемічна форма хронічної хвороби нирок (2-а стадія і до 4-ї стадії за IRIS (Міжнародне товариство з вивчення хвороб нирок)); Лікування рецидивів уролітіазу, спричинених оксалатами кальцію, у котів із порушеннями функції нирок; Профілактика рецидивів сечокам’яної хвороби, що вимагає підлужнення сечі: уратні та цистинові уроліти. Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.