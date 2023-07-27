Renal with Chicken

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Renal Feline — це повнораціонний дієтичний корм для котів. Рекомендується при захворюваннях нирок. Показання: Азотемічна форма хронічної хвороби нирок (2-а стадія і до 4-ї стадії за IRIS (Міжнародне товариство з вивчення хвороб нирок)); Лікування рецидивів уролітіазу, спричинених оксалатами кальцію, у котів із порушеннями функції нирок; Профілактика рецидивів сечокам’яної хвороби, що вимагає підлужнення сечі: уратні та цистинові уроліти. Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.

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