Renal with Fish
Вологий корм для котів
Ренал віз Фіш Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів при захворюваннях нирок
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Підтримання нирок
Формула з низьким вмістом фосфору та помірним вмістом високоякісного білка для підтримання функції нирок та покращення якості життя кота.
Адаптований вміст енергії
Адаптований вміст енергії для зменшення порції корму та компенсації зниження апетиту.
Висока смакова привабливість
Спеціальний ароматичний профіль із особливою текстурою, який допомагає стимулювати споживання корму котом, особливо у випадках відрази до корму.
м’ясо та субпродукти тваринного походження, злакові, риба й рибні субпродукти (риба 4%), субпродукти рослинного походження, олії та жири, мінеральні речовини, вуглеводи. Джерела протеїнів: куряче м’ясо, свинина, лосось.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 - 190 MO; залiзо (3b103) - 4 мг; йод (3b202) - 0,36 мг; мiдь (3b405, 3b406) - 2,9 мг; марганець (3b502, 3b503, 3b504) - 1,4 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 14 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 0,2 мг.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 6,6%; сирий жир - 6,0%; сира зола - 1,1%; сира клітковина - 1,0%; вологість - 80,0%; кальцій - 0,14%; фосфор - 0,09%; калій - 0,18%; натрій - 0,08%; магній - 0,016%; хлориди - 0,13%; сірка - 0,13%; вітамін D (загальний) - 330,0 MO/кг; гідроксипролін - 0,05%; незамінні жирні кислоти (лінолева кислота; арахідонова кислота) - 1,54%. Речовини для підлужування сечі: цитрат калію, кальцію карбонат.
|Вага у дорослому віці
|Недостатня
|Нормальна
|Зайва
|Вага кота (кг)
|грам
|паучів
|грам
|паучів
|грам
|паучів
|1.5
|120
|1+1/2
|100
|1
|80
|1
|2
|150
|2
|125
|1+1/2
|100
|1
|2.5
|175
|2
|145
|1+1/2
|115
|1+1/2
|3
|200
|2+1/2
|165
|2
|135
|1+1/2
|3.5
|225
|2+1/2
|185
|2
|150
|2
|4
|245
|3
|205
|2+1/2
|165
|2
|4.5
|265
|3
|225
|2+1/2
|180
|2
|5
|290
|3+1/2
|240
|3
|190
|2
|5.5
|310
|3+1/2
|255
|3
|205
|2+1/2
|6
|330
|4
|275
|3
|220
|2+1/2
|6.5
|345
|4
|290
|3+1/2
|230
|2+1/2
|7
|365
|4+1/2
|305
|3+1/2
|245
|3
|7.5
|385
|4+1/2
|320
|4
|255
|3
|8
|400
|4+1/2
|335
|4
|270
|3
|8.5
|420
|5
|350
|4
|280
|3+1/2
|9
|435
|5
|365
|4+1/2
|290
|3+1/2
|9.5
|455
|5+1/2
|380
|4+1/2
|305
|3+1/2
|10
|470
|5+1/2
|395
|4+1/2
|315
|3+1/2