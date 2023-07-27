Sensitivity Control
Сухий корм для котів
Сенсітівіті Контрол Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів при небажаній реакції на корм
Наявні розміри
1.5kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Відібрані джерела білків
Обмежена кількість джерел білка знижує ризик виникнення харчової алергії.
Бар'єрна функція шкіри
Формула допомагає підтримувати природний захисний бар'єр шкіри.
ЕПК/ДГК
Жирні кислоти, що допомагають підтримувати здоров'я системи травлення та шкіри.
Захист травлення
Нутрієнти в складі раціону допомагають підтримувати здоров'я системи травлення.
|Вага (кг)
|Недостатня вага (г)
|Нормальна вага (г)
|Зайва вага (г)
|2
|44
|36
|29
|3
|58
|49
|39
|4
|71
|60
|48
|6
|95
|80
|64
|8
|117
|98
|78
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
Sensitivity Control — це повнораціонний дієтичний корм для котів, склад якого розроблено для зниження ознак інгредієнтної та нутрієнтної непереносимості. Відібрані джерела протеїнів і вуглеводів. Показання: Небажана реакція на корм (НРК), що проявляється порушенням функції шкіри і/або травного тракту: - діагностика: елімінаційна дієта; - дієтотерапія; Хронічна діарея; Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.