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Sensitivity Control Chicken with Rice

Sensitivity Control Chicken with Rice

Вологий корм для котів

Сенсітівіті Контрол Чікен & Райс Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів при небажаній реакції на корм

Наявні розміри

1 x 85g

12 x 85g

Яка порція правильна?

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

Відібрані джерела білків

Обмежена кількість джерел білка знижує ризик виникнення харчової алергії.

Бар'єрна функція шкіри

Формула допомагає підтримувати природний захисний бар'єр шкіри.

ЕПК/ДГК

Жирні кислоти, що допомагають підтримувати здоров'я системи травлення та шкіри.

Здоров’я системи травлення

Адаптований вміст нутрієнтів у складі раціону допомагає підтримувати здоров'я системи травлення.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Sensitivity Control — це повнораціонний дієтичний корм для котів, склад якого розроблено для зниження ознак інгредієнтної та нутрієнтної непереносимості. Відібрані джерела протеїнів і вуглеводів.  Показання: Небажана реакція на корм (НРК), що проявляється порушенням функції шкіри і/або травного тракту: - діагностика: елімінаційна дієта; - дієтотерапія; Хронічна діарея; Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р