Sensitivity Control Chicken with Rice
Вологий корм для котів
Сенсітівіті Контрол Чікен & Райс Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів при небажаній реакції на корм
Наявні розміри
1 x 85g
12 x 85g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Відібрані джерела білків
Обмежена кількість джерел білка знижує ризик виникнення харчової алергії.
Бар'єрна функція шкіри
Формула допомагає підтримувати природний захисний бар'єр шкіри.
ЕПК/ДГК
Жирні кислоти, що допомагають підтримувати здоров'я системи травлення та шкіри.
Здоров’я системи травлення
Адаптований вміст нутрієнтів у складі раціону допомагає підтримувати здоров'я системи травлення.
|Вага (кг)
|Недостатня вага (г)
|Пауч
|Нормальна вага (г)
|Пауч
|Зайва вага (г)
|Пауч
|2
|145
|1+1/2
|125
|1+1/2
|100
|1
|2,5
|175
|2
|145
|1+1/2
|115
|1+1/2
|3
|195
|2+1/2
|165
|2
|130
|1+1/2
|3,5
|220
|2+1/2
|185
|2
|145
|1+1/2
|4
|240
|3
|200
|2+1/2
|160
|2
|4,5
|260
|3
|220
|2+1/2
|175
|2
|5
|285
|3+1/2
|235
|3
|190
|2
|5,5
|305
|3+1/2
|250
|3
|200
|2+1/2
|6
|320
|4
|270
|3
|215
|2+1/2
|6,5
|340
|4
|285
|3+1/2
|225
|2+1/2
|7
|360
|4
|300
|3+1/2
|240
|3
|7,5
|375
|4+1/2
|315
|3+1/2
|250
|3
|8
|395
|4+1/2
|330
|4
|265
|3
|8,5
|410
|5
|345
|4
|275
|3
|9
|430
|5
|360
|4
|285
|3+1/2
|9,5
|445
|5
|370
|4+1/2
|300
|3+1/2
|10
|465
|5+1/2
|385
|4+1/2
|310
|3+1/2
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
Sensitivity Control — це повнораціонний дієтичний корм для котів, склад якого розроблено для зниження ознак інгредієнтної та нутрієнтної непереносимості. Відібрані джерела протеїнів і вуглеводів. Показання: Небажана реакція на корм (НРК), що проявляється порушенням функції шкіри і/або травного тракту: - діагностика: елімінаційна дієта; - дієтотерапія; Хронічна діарея; Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.