SKIN & COAT
Сухий корм для котів
Сухий корм ROYAL CANIN® СКІН ЕНД КОАТ — повнораціонний дієтичний корм для котів, розроблений для підтримання функції шкіри при дерматозах та надмірному випадінні шерсті.
Наявні розміри
400 g
3.5 kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
ПОКАЗАННЯ • Атопічний дерматит котів (FAD) • Підтримання функції шкіри при дерматитах* , таких як: - Алергічний блошиний дерматит - Інфекції шкіри або ектопаразити * У поєднанні з медикаментозним лікуванням (таким як протипаразитарні препарати або антибіотики) за необхідності. Підходить також для стерилізованих/кастрованих котів з чутливою шкірою, віком від 6-ти місяців до 7-ми років. Рекомендації щодо годування: при появі перших ознак захворювання, дієту призначають мінімум на 2 місяці для отримання видимих результатів, незважаючи на те, що ознаки покращення можуть проявлятись через 2 тижні. При хронічних дерматологічних захворюваннях дієта призначається для постійного застосування котам віком до 7 років.
Здоров'я шкіри та якість шерсті
Містить важливі нутрієнти, в тому числі ЕПК і ДГК, для підтримання захисного бар'єру шкіри та покращення блиску шерсті котів із чутливою шкірою.
Бар'єрна функція шкіри
Розроблений для підтримання природного захисного бар'єра та оптимального здоров'я шкіри.
М'язова маса тіла
Дієта з високим вмістом білка допомагає підтримувати м'язову масу тіла.