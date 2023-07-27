Skin & Coat

Рекомендовано для стерилізованих/кастрованих котів з чутливою шкірою, віком від 6-ти місяців до 7 років - Атопічний дерматит котів (FAD) - Підтримання функції шкіри при дерматитах*, таких як: - Алергічний блошиний дерматит - Інфекції шкіри або ектопаразити *У поєднанні з медикаментозним лікуванням (таким як протипаразитарні препарати або антибіотики) за необхідності При появі перших ознак захворювання, дієту призначають мінімум на 2 місяці для отримання видимих результатів, незважаючи на те, що ознаки покращення можуть проявлятись через 2 тижні. При хронічних дерматологічних захворюваннях дієта призначається для постійного застосування котам віком до 7 років. Рекомендації Перед початком споживання слід проконсультуватися з ветеринарним лікарем. Пам’ятайте, що тварині слід забезпечити постійний доступ до питної води.