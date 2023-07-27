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Skin & Coat

Skin & Coat

Вологий корм для котів

SKIN&COAT — це повнораціонний дієтичний корм для котів, призначений для підтримання функції шкіри при дерматозах та надмірному випадінні шерсті.

Наявні розміри

12 x 85 g

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НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Рекомендовано для стерилізованих/кастрованих котів з чутливою шкірою, віком від 6-ти місяців до 7 років - Атопічний дерматит котів (FAD) - Підтримання функції шкіри при дерматитах*, таких як: - Алергічний блошиний дерматит - Інфекції шкіри або ектопаразити *У поєднанні з медикаментозним лікуванням (таким як протипаразитарні препарати або антибіотики) за необхідності При появі перших ознак захворювання, дієту призначають мінімум на 2 місяці для отримання видимих результатів, незважаючи на те, що ознаки покращення можуть проявлятись через 2 тижні. При хронічних дерматологічних захворюваннях дієта призначається для постійного застосування котам віком до 7 років. Рекомендації Перед початком споживання слід проконсультуватися з ветеринарним лікарем. Пам’ятайте, що тварині слід забезпечити постійний доступ до питної води.

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ПЕРЕВАГИ

Бар'єрна функція шкіри

Формула допомагає підтримувати природний захисний бар'єр шкіри.

Здоров'я шкіри та якість шерсті

Містить важливі нутрієнти, в тому числі ЕПК і ДГК, для підтримання захисного бар'єру шкіри та покращення блиску шерсті котів із чутливою шкірою.

Комплекс антиоксидантів

Комплекс антиоксидантів синергічної дії, що допомагає нейтралізувати вільні радикали.

С/O індекс

Цей раціон розроблено для підтримання здоров`я сечовидільної системи.

ІНФОРМАЦІЯ З ГОДУВАННЯ