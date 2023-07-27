Skin & Coat
Вологий корм для котів
SKIN&COAT — це повнораціонний дієтичний корм для котів, призначений для підтримання функції шкіри при дерматозах та надмірному випадінні шерсті.
Наявні розміри
12 x 85 g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Рекомендовано для стерилізованих/кастрованих котів з чутливою шкірою, віком від 6-ти місяців до 7 років - Атопічний дерматит котів (FAD) - Підтримання функції шкіри при дерматитах*, таких як: - Алергічний блошиний дерматит - Інфекції шкіри або ектопаразити *У поєднанні з медикаментозним лікуванням (таким як протипаразитарні препарати або антибіотики) за необхідності При появі перших ознак захворювання, дієту призначають мінімум на 2 місяці для отримання видимих результатів, незважаючи на те, що ознаки покращення можуть проявлятись через 2 тижні. При хронічних дерматологічних захворюваннях дієта призначається для постійного застосування котам віком до 7 років. Рекомендації Перед початком споживання слід проконсультуватися з ветеринарним лікарем. Пам’ятайте, що тварині слід забезпечити постійний доступ до питної води.
Бар'єрна функція шкіри
Формула допомагає підтримувати природний захисний бар'єр шкіри.
Здоров'я шкіри та якість шерсті
Містить важливі нутрієнти, в тому числі ЕПК і ДГК, для підтримання захисного бар'єру шкіри та покращення блиску шерсті котів із чутливою шкірою.
Комплекс антиоксидантів
Комплекс антиоксидантів синергічної дії, що допомагає нейтралізувати вільні радикали.
С/O індекс
Цей раціон розроблено для підтримання здоров`я сечовидільної системи.
|Вага (кг)
|Недостатня вага (г)
|Паучі
|Нормальна вага
|Паучі
|Зайва вага
|Паучі
|2
|155
|2
|130
|1+1/2
|105
|1
|2,5
|180
|2
|150
|2
|120
|1+1/2
|3
|205
|2+1/2
|170
|2
|135
|1+1/2
|3,5
|230
|2+1/2
|190
|2
|155
|2
|4
|255
|3
|210
|2+1/2
|170
|2
|4,5
|275
|3
|230
|2+1/2
|185
|2
|5
|295
|3+1/2
|245
|3
|200
|2+1/2
|5,5
|315
|3+1/2
|265
|3
|210
|2+1/2
|6
|335
|4
|280
|3+1/2
|225
|2+1/2
|6,5
|355
|4
|300
|3+1/2
|240
|3
|7
|375
|4+1/2
|315
|3+1/2
|250
|3
|7,5
|395
|4+1/2
|330
|4
|265
|3
|8
|415
|5
|345
|4
|275
|3
|8,5
|430
|5
|360
|4
|290
|3+1/2
|9
|450
|5+1/2
|375
|4+1/2
|300
|3+1/2
|9,5
|470
|5+1/2
|390
|4+1/2
|310
|3+1/2
|10
|485
|5+1/2
|405
|5
|325
|4