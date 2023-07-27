Показання: Струвітні камені: розчинення та запобігання рецидивам Камені оксалату кальцію: попередження рецидиву Ідіопатичний цистит у котів (ІЦК) Протипоказання: Хронічна ниркова недостатність (ХНН) Серцева недостатність (коли є необхідність обмежити споживання натрію) Одночасний прийом препаратів, що підкислюють сечу Ріст, вагітність/лактація РЕКОМЕНДАЦІЇ: перед початком споживання слід проконсультуватися з ветеринарним лікарем. Годування кормом Urinary S/O від 5 до 12 тижнів для розчинення струвітних каменів. Для попередження рецидивів уролітазу курс лікування слід продовжувати ще не менше 6 місяців, при цьому необхідно регулярне проведення аналізів сечі. Після одужання рекомендується регулярний огляд у ветеринарного лікаря, за необхідності корм може бути призначений протягом всього життя. Пам’ятайте, що тварині слід забезпечити постійний доступ до питної води. ПРИМІТКИ: перш ніж розпочати споживання нового раціону, необхідно перевірити функціонування нирок.