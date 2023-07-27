Urinary S/O
Вологий корм для котів
URINARY S/O – повнораціонний дієтичний корм для котів, який сприяє розчиненню струвітів і запобігає їхньому повторному утворенню завдяки своїй здатності до підкислення сечі та низькому вмістові магнію.
Наявні розміри
12 x 85 g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Показання: Струвітні камені: розчинення та запобігання рецидивам Камені оксалату кальцію: попередження рецидиву Ідіопатичний цистит у котів (ІЦК) Протипоказання: Хронічна ниркова недостатність (ХНН) Серцева недостатність (коли є необхідність обмежити споживання натрію) Одночасний прийом препаратів, що підкислюють сечу Ріст, вагітність/лактація РЕКОМЕНДАЦІЇ: перед початком споживання слід проконсультуватися з ветеринарним лікарем. Годування кормом Urinary S/O від 5 до 12 тижнів для розчинення струвітних каменів. Для попередження рецидивів уролітазу курс лікування слід продовжувати ще не менше 6 місяців, при цьому необхідно регулярне проведення аналізів сечі. Після одужання рекомендується регулярний огляд у ветеринарного лікаря, за необхідності корм може бути призначений протягом всього життя. Пам’ятайте, що тварині слід забезпечити постійний доступ до питної води. ПРИМІТКИ: перш ніж розпочати споживання нового раціону, необхідно перевірити функціонування нирок.
Низький рівень відносного перенасичення сечі (ВПС)
Ненасичена сеча – це середовище, в якому кристали не можуть розростатися. Отже, створюється середовище, несприятливе для утворення кристалів струвіту та оксалату кальцію. RSS - relative super saturation (відносне перенасичення сечі)
Розведення сечі
Розведення сечі зменшує концентрацію струвітів та оксалатів кальцію в сечі. Також більший об’єм сечі забезпечує регулярне вимивання сечового міхура.
Ідіопатичний цистит
Завдяки високому вмісту вологи в раціоні, Urinary S/O збільшує розведення сечі. Оскільки майже 64% випадків ЗНСШ* у котів – ідіопатичний цистит, у разі загострення слід надавати перевагу вологому харчуванню. *Захворювання нижніх сечовивідних шляхів
Розчинення струвітних каменів
Раціон Urinary S/O ефективно розчиняє струвітні камені.