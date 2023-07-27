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Urinary S/O

Urinary S/O

Сухий корм для котів

Урінарі С/О Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів при захворюваннях нижніх сечовивідних шляхів

Наявні розміри

400g

1.5kg

3.5kg

9kg

Яка порція правильна?

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

Розчинення струвітних каменів

Допомагає розчинити всі види струвітних каменів.

Розведення сечі

Розведення сечі допомагає уникнути утворення струвітних каменів та каменів оксалату кальцію.

Низький рівень відносного перенасичення сечі (ВПС)

Допомагає знизити концентрацію іонів, які спричинюють утворення кристалів. RSS - relative super saturation (відносне перенасичення сечі).

Низький рівень магнію

Знижений рівень магнію, який є природним компонентом кристалів струвіту.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р