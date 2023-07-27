Urinary S/O

Урінарі С/О Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів при захворюваннях нижніх сечовивідних шляхів

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.