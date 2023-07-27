Urinary S/O
Сухий корм для котів
Урінарі С/О Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів при захворюваннях нижніх сечовивідних шляхів
Наявні розміри
Яка порція правильна?
400g
1.5kg
3.5kg
9kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Розчинення струвітних каменів
Допомагає розчинити всі види струвітних каменів.
Розведення сечі
Розведення сечі допомагає уникнути утворення струвітних каменів та каменів оксалату кальцію.
Низький рівень відносного перенасичення сечі (ВПС)
Допомагає знизити концентрацію іонів, які спричинюють утворення кристалів. RSS - relative super saturation (відносне перенасичення сечі).
Низький рівень магнію
Знижений рівень магнію, який є природним компонентом кристалів струвіту.
Рис, пшеничний глютен*, дегідратовані протеїни м’яса птиці, кукурудзяне борошно, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, кукурудзяний глютен, мінеральні речовини, рослинна клітковина, риб’ячий жир, соєва олія, фруктоолiгосахариди, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 21 500 MO; вітамін D3 - 800 MO; E1 (залiзо) - 37 мг; E2 (йод) - 3,7 мг; E4 (мiдь) - 11 мг; E5 (марганець) - 48 мг; E6 (цинк) - 136 мг; E8 (селен) - 0,06 мг. Консерванти. Aнтиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 34,5%; сирий жир - 15%; сира зола - 8,9%; сира клітковина - 2,9%; кальцій - 0,9%; фосфор -0,9%; натрій - 1,3%; хлориди - 2,26%; калій - 1%; магній - 0,05%; сірка - 0,7%; загальний таурин - 0,23%; ЕПК & ДГК - 0,37%. Речовини, що підкислюють сечу: кальцій сульфат (1,25%), DL-метiонiн (0,39%).
|Вага
|Недостатня вага (г)
|Недостатня вага (м.ч)
|Нормальна вага (г)
|Нормальна вага (м.ч)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.ч)
|2
|39
|4/8
|33
|3/8
|26
|2/8
|2.5
|46
|4/8
|38
|4/8
|31
|3/8
|3
|52
|5/8
|44
|4/8
|35
|3/8
|3.5
|59
|5/8
|49
|5/8
|39
|4/8
|4
|64
|6/8
|54
|5/8
|43
|4/8
|4.5
|70
|6/8
|58
|5/8
|47
|4/8
|5
|75
|7/8
|63
|6/8
|50
|5/8
|5.5
|81
|1
|67
|6/8
|54
|5/8
|6
|86
|1
|72
|7/8
|57
|5/8
|6.5
|91
|1
|76
|7/8
|61
|6/8
|7
|96
|1 + 1/8
|80
|7/8
|64
|6/8
|7.5
|101
|1 + 1/8
|84
|1
|67
|6/8
|8
|105
|1 + 2/8
|88
|1
|70
|6/8
|8.5
|110
|1 + 2/8
|92
|1 + 1/8
|73
|7/8
|9
|115
|1 + 3/8
|96
|1 + 1/8
|76
|7/8
|9.5
|119
|1 + 3/8
|99
|1 + 1/8
|79
|7/8
|10
|123
|1 + 3/8
|103
|1 + 2/8
|82
|1
|м.ч - мірних чашок