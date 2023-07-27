Urinary S/O Moderate Calorie
Сухий корм для котів
URINARY S/O Moderate Calorie (Урінарі С/О Модерет Келорі Фелін) — повнораціонний дієтичний корм для котів, який сприяє розчиненню струвітів і запобігає їхньому повторному утворенню завдяки своїй здатності до підкислення сечі та низькому вмістові магнію.
Наявні розміри
400 g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Розчинення струвітних каменів
Допомагає розчинити всіх види струвітних каменів.
Помірний вміст калорій
Помірний вміст калорій сприяє підтриманню оптимальної ваги.
Розведення сечі
Розведення сечі допомагає уникнути утворення струвітних каменів та каменів оксалату кальцію.
Низький рівень відносного перенасичення сечі (ВПС)
Допомагає знизити концентрацію іонів, які спричинюють утворення кристалів. RSS - relative super saturation (відносне перенасичення сечі).
С/О індекс
Цей продукт сприяє створенню в сечовидільній системі середовища, несприятливого для формування як струвітних, так і оксалатних кристалів.
|Вага
|Нормальна вага (г)
|Нормальна вага (м.ч)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.ч)
|2
|36
|3/8
|29
|3/8
|2.5
|42
|4/8
|34
|3/8
|3
|48
|5/8
|39
|4/8
|3.5
|54
|5/8
|43
|4/8
|4
|59
|6/8
|47
|4/8
|4.5
|64
|6/8
|51
|5/8
|5
|69
|7/8
|55
|5/8
|5.5
|74
|7/8
|59
|6/8
|6
|79
|1
|63
|6/8
|6.5
|84
|1
|67
|6/8
|7
|88
|1
|70
|7/8
|7.5
|92
|1 + 1/8
|74
|7/8
|8
|97
|1 + 1/8
|77
|7/8
|8.5
|101
|1 + 2/8
|81
|1
|9
|105
|1 + 2/8
|84
|1
|9.5
|109
|1 + 2/8
|87
|1
|10
|113
|1 + 3/8
|91
|1 + 1/8
|м.ч - мірних чашок
|Змішане харчування
|+ URINARY S/O MODERATE CALORIE WET
|Вага
|Пауч
|Нормальна вага (г)
|Нормальна вага (м.ч)
|Надлишкова вага (г)
|Надлишкова вага (м.ч)
|2
|1+
|18
|2/8
|10
|1/8
|3
|1+
|31
|3/8
|19
|2/8
|4
|1+
|43
|4/8
|28
|3/8
|5
|1+
|55
|5/8
|36
|3/8
|6
|1+
|65
|6/8
|44
|4/8
|7
|1+
|76
|7/8
|51
|5/8
|8
|1+
|86
|1
|58
|6/8
|9
|1+
|95
|1 + 1/8
|65
|6/8
|10
|1+
|105
|1 + 2/8
|72
|7/8