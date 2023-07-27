URINARY S/O Moderate Calorie (Урінарі С/О Модерет Келорі Фелін) — повнораціонний дієтичний корм для котів, який сприяє розчиненню струвітів і запобігає їхньому повторному утворенню завдяки своїй здатності до підкислення сечі та низькому вмістові магнію.

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.