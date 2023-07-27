Urinary S/O Moderate Calorie
Вологий корм для котів
URINARY S/O Moderate Calorie– це повнораціонний дієтичний корм для котів, призначенний для розчинення та зменшення рецедиву утворення струвітних каменів. Сприяє ненасиченню сечі aбо створенню метастабільного середовища для струвітних каменів та/або сприяє підкисленню сечі.
Наявні розміри
12 x 85 g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Показання: - Струвітні камені: розчинення та запобігання рецидивам - Камені оксалату кальцію: запобігання рецидивам - Ідіопатичний цистит у котів (ІЦК) Протипоказання: - Хронічна хвороба нирок (ХХН) - Серцева недостатність (коли є необхідність обмежити споживання натрію) - Одночасний прийом препаратів, що підкислюють сечу - Ріст, вагітність/лактація РЕКОМЕНДАЦІЇ: перед початком споживання слід проконсультуватися з ветеринарним лікарем. Годування кормом Urinary S/O Moderate Calorie від 5 до 12 тижнів для розчинення струвітних каменів. Для попередження рецидивів уролітіазу курс лікування слід продовжувати ще не менше 6 місяців, при цьому необхідно регулярне проведення аналізів сечі. Після одужання рекомендується регулярний огляд у ветеринарного лікаря, за необхідності корм може бути призначений упродовж всього життя. Пам’ятайте, що тварині слід забезпечити постійний доступ до питної води. ПРИМІТКА: у котів зрілого віку необхідно перевірити роботу нирок, перш ніж буде рекомендовано раціон Urinary S/O Moderate Calorie Feline.
Розведення сечі
Розведення сечі допомагає уникнути утворення струвітних каменів та каменів оксалату кальцію.
Розчинення струвітних каменів
Раціон Urinary S/O ефективно розчиняє струвітні камені.
Низький рівень відносного перенасичення сечі (ВПС)
Допомагає знизити концентрацію іонів, які спричинюють утворення кристалів. RSS - relative super saturation (відносне перенасичення сечі).
Помірний вміст калорій
Помірний вміст калорій сприяє підтриманню оптимальної ваги.
С/О індекс
Цей продукт сприяє створенню в сечовидільній системі середовища, несприятливого для формування як струвітних, так і оксалатних кристалів.
|Змішане харчування
|URINARY S/O MODERATE CALORIE DRY
|Вага
|Пауч
|Нормальна вага (г)
|Нормальна вага (м.ч)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.ч)
|2
|1+
|18
|2/8
|10
|1/8
|3
|1+
|31
|3/8
|19
|2/8
|4
|1+
|43
|4/8
|28
|3/8
|5
|1+
|55
|5/8
|36
|3/8
|6
|1+
|65
|6/8
|44
|4/8
|7
|1+
|76
|7/8
|51
|5/8
|8
|1+
|86
|1
|58
|6/8
|9
|1+
|95
|1 + 1/8
|65
|6/8
|10
|1+
|105
|1 + 2/8
|72
|7/8