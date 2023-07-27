Показання: - Струвітні камені: розчинення та запобігання рецидивам - Камені оксалату кальцію: запобігання рецидивам - Ідіопатичний цистит у котів (ІЦК) Протипоказання: - Хронічна хвороба нирок (ХХН) - Серцева недостатність (коли є необхідність обмежити споживання натрію) - Одночасний прийом препаратів, що підкислюють сечу - Ріст, вагітність/лактація РЕКОМЕНДАЦІЇ: перед початком споживання слід проконсультуватися з ветеринарним лікарем. Годування кормом Urinary S/O Moderate Calorie від 5 до 12 тижнів для розчинення струвітних каменів. Для попередження рецидивів уролітіазу курс лікування слід продовжувати ще не менше 6 місяців, при цьому необхідно регулярне проведення аналізів сечі. Після одужання рекомендується регулярний огляд у ветеринарного лікаря, за необхідності корм може бути призначений упродовж всього життя. Пам’ятайте, що тварині слід забезпечити постійний доступ до питної води. ПРИМІТКА: у котів зрілого віку необхідно перевірити роботу нирок, перш ніж буде рекомендовано раціон Urinary S/O Moderate Calorie Feline.