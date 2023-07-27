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Urinary S/O Moderate Calorie

Urinary S/O Moderate Calorie

Вологий корм для котів

URINARY S/O Moderate Calorie– це повнораціонний дієтичний корм для котів, призначенний для розчинення та зменшення рецедиву утворення струвітних каменів. Сприяє ненасиченню сечі aбо створенню метастабільного середовища для струвітних каменів та/або сприяє підкисленню сечі.

Наявні розміри

12 x 85 g

Яка порція правильна?

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Показання: - Струвітні камені: розчинення та запобігання рецидивам - Камені оксалату кальцію: запобігання рецидивам - Ідіопатичний цистит у котів (ІЦК) Протипоказання: - Хронічна хвороба нирок (ХХН) - Серцева недостатність (коли є необхідність обмежити споживання натрію) - Одночасний прийом препаратів, що підкислюють сечу - Ріст, вагітність/лактація РЕКОМЕНДАЦІЇ: перед початком споживання слід проконсультуватися з ветеринарним лікарем. Годування кормом Urinary S/O Moderate Calorie від 5 до 12 тижнів для розчинення струвітних каменів. Для попередження рецидивів уролітіазу курс лікування слід продовжувати ще не менше 6 місяців, при цьому необхідно регулярне проведення аналізів сечі. Після одужання рекомендується регулярний огляд у ветеринарного лікаря, за необхідності корм може бути призначений упродовж всього життя. Пам’ятайте, що тварині слід забезпечити постійний доступ до питної води. ПРИМІТКА: у котів зрілого віку необхідно перевірити роботу нирок, перш ніж буде рекомендовано раціон Urinary S/O Moderate Calorie Feline.

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ПЕРЕВАГИ

Розведення сечі

Розведення сечі допомагає уникнути утворення струвітних каменів та каменів оксалату кальцію.

Розчинення струвітних каменів

Раціон Urinary S/O ефективно розчиняє струвітні камені.

Низький рівень відносного перенасичення сечі (ВПС)

Допомагає знизити концентрацію іонів, які спричинюють утворення кристалів. RSS - relative super saturation (відносне перенасичення сечі).

Помірний вміст калорій

Помірний вміст калорій сприяє підтриманню оптимальної ваги.

С/О індекс

Цей продукт сприяє створенню в сечовидільній системі середовища, несприятливого для формування як струвітних, так і оксалатних кристалів.

ІНФОРМАЦІЯ З ГОДУВАННЯ