Дружелюбні, кмітливі, чуйні, сповнені гідності, слухняні й сміливі – цими якостями можна найкраще описати породу американська акіта. Цих компаньйонів цінують за вроджені охоронні інстинкти, тому таких собак рекомендовано соціалізувати з раннього віку. Вони досить недовірливі до незнайомих людей і прагнуть домінувати у відносинах з іншими собаками.

Вони тихі, проте ніколи не залишаються непоміченими та не втрачають впевненості за будь-яких обставин. Голова собак цієї породи нагадує ведмежу, зокрема голову білого ведмедя, проте можна знайти й інші риси подібності між цими тваринами.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)