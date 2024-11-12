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Американська акіта

Дискусії про окремий статус породи американська акіта досі тривають. Зараз Міжнародна кінологічна федерація визнає породу акіта-іну японською, а американську акіту – характерною для США.
American Akita adult black and white

Про собак породи американська акіта

Дружелюбні, кмітливі, чуйні, сповнені гідності, слухняні й сміливі – цими якостями можна найкраще описати породу американська акіта. Цих компаньйонів цінують за вроджені охоронні інстинкти, тому таких собак рекомендовано соціалізувати з раннього віку. Вони досить недовірливі до незнайомих людей і прагнуть домінувати у відносинах з іншими собаками.

Вони тихі, проте ніколи не залишаються непоміченими та не втрачають впевненості за будь-яких обставин. Голова собак цієї породи нагадує ведмежу, зокрема голову білого ведмедя, проте можна знайти й інші риси подібності між цими тваринами.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Сполучені Штати Америки
Категорія розміру: Maxi
Середня тривалість життя: 10-15 р.
Врівноважений / Дружелюбний / Кмітливий / Слухняний / Спокійний

Ключові факти

Чудовий охоронець
Потребують відкритого простору
Потребує помірного грумінгу

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