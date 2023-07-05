Австралійська вівчарка

Австралійські вівчарки – розумні робочі собаки із сильними пастушим і охоронним інстинктами. Ці віддані собаки-компаньйони сповнені життя, їхньої витривалості вистачає на роботу протягом цілого дня.

Вони уважні, жваві й рухливі. Це врівноважені й добродушні собаки, які можуть поводитися дещо стримано з незнайомцями, але ніколи не виявляють агресії.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)