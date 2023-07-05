Австралійська вівчарка
Про породу австралійська вівчарка
Австралійські вівчарки – розумні робочі собаки із сильними пастушим і охоронним інстинктами. Ці віддані собаки-компаньйони сповнені життя, їхньої витривалості вистачає на роботу протягом цілого дня.
Вони уважні, жваві й рухливі. Це врівноважені й добродушні собаки, які можуть поводитися дещо стримано з незнайомцями, але ніколи не виявляють агресії.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Сполучені Штати Америки
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 12-15 р.
Жвавий / Кмітливий / Жвавий / Дружелюбний / Життєрадісний / Відданий / Тихий
Ключові факти
Потребують відкритого простору
Чудовий спортивний собака
Чудовий сімейний собака
Поставте лайк та поділіться цією сторінкою