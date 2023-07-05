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Австралійська вівчарка

Незважаючи на назву, цього пастушого собаку було вперше виведено фермерами в США. Відтоді порода стала популярною в усьому світі.

Про породу австралійська вівчарка

Австралійські вівчарки – розумні робочі собаки із сильними пастушим і охоронним інстинктами. Ці віддані собаки-компаньйони сповнені життя, їхньої витривалості вистачає на роботу протягом цілого дня.

Вони уважні, жваві й рухливі. Це врівноважені й добродушні собаки, які можуть поводитися дещо стримано з незнайомцями, але ніколи не виявляють агресії.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Сполучені Штати Америки
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 12-15 р.
Жвавий / Кмітливий / Жвавий / Дружелюбний / Життєрадісний / Відданий / Тихий

Ключові факти

Потребують відкритого простору
Чудовий спортивний собака
Чудовий сімейний собака

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