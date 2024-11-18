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Бельгійська вівчарка

Блискавичні – інакше про них і не скажеш. Вони можуть на повній швидкості раптово змінити напрямок бігу. Через свою енергійність і постійне бажання охороняти й захищати вони схильні рухатися по колу.
Доросла бельгійська вівчарка чорно-білого забарвлення

Про бельгійських вівчарок

Назва «бельгійська вівчарка» використовується для опису чотирьох різновидів цієї породи: довгошерстих грюнендалів і тервюренів, короткошерстих малінуа й жорсткошерстих лакенуа.

Усі представники цієї породи мають середній розмір, сильні м’язи та пропорційну будову тіла, що поєднує елегантність і міць. Ці собаки витривалі, звиклі до життя надворі й адаптовані до примхливої бельгійської погоди.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Бельгія
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 10-12 р.
Кмітливий / Жвавий / Сторожовий / Рішучий / Завзятий / Впевнений / Люблячий / Спокійний

Ключові факти

Чудовий охоронець
Потребує помірного грумінгу
Потребують відкритого простору

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