Бельгійська вівчарка
Блискавичні – інакше про них і не скажеш. Вони можуть на повній швидкості раптово змінити напрямок бігу. Через свою енергійність і постійне бажання охороняти й захищати вони схильні рухатися по колу.
Про бельгійських вівчарок
Назва «бельгійська вівчарка» використовується для опису чотирьох різновидів цієї породи: довгошерстих грюнендалів і тервюренів, короткошерстих малінуа й жорсткошерстих лакенуа.
Усі представники цієї породи мають середній розмір, сильні м’язи та пропорційну будову тіла, що поєднує елегантність і міць. Ці собаки витривалі, звиклі до життя надворі й адаптовані до примхливої бельгійської погоди.Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Бельгія
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 10-12 р.
Кмітливий / Жвавий / Сторожовий / Рішучий / Завзятий / Впевнений / Люблячий / Спокійний
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 10-12 р.
Кмітливий / Жвавий / Сторожовий / Рішучий / Завзятий / Впевнений / Люблячий / Спокійний
Ключові факти
Чудовий охоронець
Потребує помірного грумінгу
Потребують відкритого простору
Потребує помірного грумінгу
Потребують відкритого простору
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