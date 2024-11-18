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Бернський зененхунд

Бернські зененхунди популярні завдяки своїй красивій шерсті й добродушному характеру.
Bernese Mountain Dog adult in black and white

Про породу бернський зененхунд

Бернські зененхунди – універсальні робочі собаки й сімейні улюбленці. Вони з’явилися в Бернському регіоні Швейцарії, де спершу служили охоронцями й пасли худобу. Ці собаки, що вирізняються триколірним хутром і здатністю пристосовуватися, припали до душі сім’ям усього світу.

Цим урівноваженим, уважним, пильним і безстрашним собакам властива добродушність і відданість знайомим людям. З незнайомцями вони тримаються впевнено та спокійно.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Швейцарія
Категорія розміру: Giant
Впевнений / Люблячий / Кмітливий / Відданий / Врівноважений / Спокійний

Ключові факти

Чудовий охоронець
Потребує помірного грумінгу
Потребують відкритого простору

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