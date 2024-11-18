Бернський зененхунд

Бернські зененхунди – універсальні робочі собаки й сімейні улюбленці. Вони з’явилися в Бернському регіоні Швейцарії, де спершу служили охоронцями й пасли худобу. Ці собаки, що вирізняються триколірним хутром і здатністю пристосовуватися, припали до душі сім’ям усього світу.

Цим урівноваженим, уважним, пильним і безстрашним собакам властива добродушність і відданість знайомим людям. З незнайомцями вони тримаються впевнено та спокійно.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)