Бернський зененхунд
Бернські зененхунди популярні завдяки своїй красивій шерсті й добродушному характеру.
Про породу бернський зененхунд
Бернські зененхунди – універсальні робочі собаки й сімейні улюбленці. Вони з’явилися в Бернському регіоні Швейцарії, де спершу служили охоронцями й пасли худобу. Ці собаки, що вирізняються триколірним хутром і здатністю пристосовуватися, припали до душі сім’ям усього світу.
Цим урівноваженим, уважним, пильним і безстрашним собакам властива добродушність і відданість знайомим людям. З незнайомцями вони тримаються впевнено та спокійно.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Швейцарія
Категорія розміру: Giant
Впевнений / Люблячий / Кмітливий / Відданий / Врівноважений / Спокійний
Категорія розміру: Giant
Впевнений / Люблячий / Кмітливий / Відданий / Врівноважений / Спокійний
Ключові факти
Чудовий охоронець
Потребує помірного грумінгу
Потребують відкритого простору
Потребує помірного грумінгу
Потребують відкритого простору
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