Бордер-колі наділені витонченістю, елегантністю, індивідуальністю й витривалістю. Це врівноважені, розумні й віддані собаки.

Ці енергійні робочі собаки також можуть стати лагідними компаньйонами. Враховуючи вимоги до фізичного навантаження та дресирування цих собак, бордер-колі краще підходять власникам і сім’ям, що вже мають досвід виховання робочої породи.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)