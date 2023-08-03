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Бордер-колі

У всьому світі бордер-колі відомі як чудові пастухи.

Про бордер-колі

Бордер-колі наділені витонченістю, елегантністю, індивідуальністю й витривалістю. Це врівноважені, розумні й віддані собаки.

Ці енергійні робочі собаки також можуть стати лагідними компаньйонами. Враховуючи вимоги до фізичного навантаження та дресирування цих собак, бордер-колі краще підходять власникам і сім’ям, що вже мають досвід виховання робочої породи.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Великобританія
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 12-15 р.
Працьовитий / Завзятий / Кмітливий / Слухняний / Розумний / Впевнений

Ключові факти

Полюбляє дресирування
Потребує багато фізичної активності
Потребує досвідченого власника

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