Бордер-колі
У всьому світі бордер-колі відомі як чудові пастухи.
Про бордер-колі
Бордер-колі наділені витонченістю, елегантністю, індивідуальністю й витривалістю. Це врівноважені, розумні й віддані собаки.
Ці енергійні робочі собаки також можуть стати лагідними компаньйонами. Враховуючи вимоги до фізичного навантаження та дресирування цих собак, бордер-колі краще підходять власникам і сім’ям, що вже мають досвід виховання робочої породи.Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Великобританія
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 12-15 р.
Працьовитий / Завзятий / Кмітливий / Слухняний / Розумний / Впевнений
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 12-15 р.
Працьовитий / Завзятий / Кмітливий / Слухняний / Розумний / Впевнений
Ключові факти
Полюбляє дресирування
Потребує багато фізичної активності
Потребує досвідченого власника
Потребує багато фізичної активності
Потребує досвідченого власника
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