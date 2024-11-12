Бордер-тер’єр
Бордери – справжні тер’єри. Цих гордих маленьких собак ніщо не здатне налякати.
Про породу бордер-тер’єр
Бордер-тер’єри – врівноважені, сповнені енергії та безстрашні собаки з міцною статурою. Ця порода має всі поведінкові риси робочих собак.
Коли ще бордер-тер’єрів не було визнано клубом Kennel Club, ці собаки годувалися власними силами, і виживали лише ті, що були достатньо вправними мисливцями. Саме це значною мірою пояснює характер породи.Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Великобританія
Категорія розміру: Mini
Середня тривалість життя: 12-15 р.
Жвавий / Грайливий
Категорія розміру: Mini
Середня тривалість життя: 12-15 р.
Жвавий / Грайливий
Ключові факти
Потребує помірного грумінгу
Не обов’язково мати сад
Потребує трохи дресирування
Не обов’язково мати сад
Потребує трохи дресирування
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