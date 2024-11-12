Бордер-тер’єр

Бордер-тер’єри – врівноважені, сповнені енергії та безстрашні собаки з міцною статурою. Ця порода має всі поведінкові риси робочих собак.

Коли ще бордер-тер’єрів не було визнано клубом Kennel Club, ці собаки годувалися власними силами, і виживали лише ті, що були достатньо вправними мисливцями. Саме це значною мірою пояснює характер породи.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)