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Бордер-тер’єр

Бордери – справжні тер’єри. Цих гордих маленьких собак ніщо не здатне налякати.
Border Terrier adult in black and white

Про породу бордер-тер’єр

Бордер-тер’єри – врівноважені, сповнені енергії та безстрашні собаки з міцною статурою. Ця порода має всі поведінкові риси робочих собак.

Коли ще бордер-тер’єрів не було визнано клубом Kennel Club, ці собаки годувалися власними силами, і виживали лише ті, що були достатньо вправними мисливцями. Саме це значною мірою пояснює характер породи.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Великобританія
Категорія розміру: Mini
Середня тривалість життя: 12-15 р.
Жвавий / Грайливий

Ключові факти

Потребує помірного грумінгу
Не обов’язково мати сад
Потребує трохи дресирування

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