Французький лягавий собака – гасконський тип
І власники, і знавці породи вважають цих собак природженими мисливцями, які майже не потребують відповідного дресирування.
Про породу французький лягавий собака – гасконський тип
Ці пойнтери зі шляхетною зовнішністю є потужними, міцними, але легкими собаками з сильними кінцівками. Самки зазвичай витонченіші. Ці собаки мають еластичну шкіру, що не надто щільно прилягає до тіла. Існує два різновиди французького лягавого собаки: великий гасконський і малий піренейський.
Ці різновиди походять із південного заходу Франції й центральних Піренеїв відповідно. У цих регіонах обидва різновиди збереглися чистими. Останніми десятиліттями ці собаки стали найпопулярнішою породою серед усіх французьких пойнтерів. Коричневі особини вважаються родоначальниками більшості європейських пойнтерів.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна Франція
Категорія розміру Maxi
Середня тривалість життя 12–15 р.
Люблячий / Розумний / Тихий / Врівноважений
Ключові факти
Потребує помірного грумінгу
Потребує трохи дресирування
Терпляче ставляться до інших тварин і дітей
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