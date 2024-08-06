Французький лягавий собака – гасконський тип

Ці пойнтери зі шляхетною зовнішністю є потужними, міцними, але легкими собаками з сильними кінцівками. Самки зазвичай витонченіші. Ці собаки мають еластичну шкіру, що не надто щільно прилягає до тіла. Існує два різновиди французького лягавого собаки: великий гасконський і малий піренейський.

Ці різновиди походять із південного заходу Франції й центральних Піренеїв відповідно. У цих регіонах обидва різновиди збереглися чистими. Останніми десятиліттями ці собаки стали найпопулярнішою породою серед усіх французьких пойнтерів. Коричневі особини вважаються родоначальниками більшості європейських пойнтерів.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)