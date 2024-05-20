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Бразильський тер’єр

Ці чарівні маленькі бразильські собаки – передусім цінні компаньйони, яким можна доручити ловлю гризунів та інші завдання на великих фермах Бразилії.
Brazilian Terrier adult black and white

Про породу бразильський тер’єр

Невгамовні, жваві, активні та кмітливі, ці маленькі тер’єри – дружелюбні тварини, які добре ладнають зі своїми друзями.

Вони є однією з двох визнаних у світі бразильських порід (разом із філа бразилейро). За характером ці собаки іноді нагадують джек-рассел-тер’єрів.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Бразилія
Категорія розміру: Mini
Середня тривалість життя: 12-14 р.

Ключові факти

Дресирування слід починати з раннього віку
Чудовий сімейний собака
Потребує багато фізичної активності

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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