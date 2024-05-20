Бразильський тер’єр
Про породу бразильський тер’єр
Невгамовні, жваві, активні та кмітливі, ці маленькі тер’єри – дружелюбні тварини, які добре ладнають зі своїми друзями.
Вони є однією з двох визнаних у світі бразильських порід (разом із філа бразилейро). За характером ці собаки іноді нагадують джек-рассел-тер’єрів.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Бразилія
Категорія розміру: Mini
Середня тривалість життя: 12-14 р.
Ключові факти
Дресирування слід починати з раннього віку
Чудовий сімейний собака
Потребує багато фізичної активності
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