Бультер’єр
Бультер’єри віддані й хоробрі – справжні гладіатори світу собак.
Про породу бультер’єр
Бультер’єри – врівноважені й дисципліновані собаки. Вони добре ладнають із людьми та стають чудовими сімейними компаньйонами.
Бультер’єри мають міцну статуру, вони врівноважені й активні. Їхні морди мають жвавий, рішучий і розумний вираз. Ці собаки виглядають гармонійними: вони легко й вільно рухаються та з характерною спритністю роблять рівномірні кроки.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Великобританія
Категорія розміру: Mini
Середня тривалість життя: 11-14 р.
Жвавий / Рішучий / Розумний / Завзятий / Грайливий / Врівноважений / Легко адаптується / Товариський
Категорія розміру: Mini
Середня тривалість життя: 11-14 р.
Жвавий / Рішучий / Розумний / Завзятий / Грайливий / Врівноважений / Легко адаптується / Товариський
Ключові факти
Добре ладнають із людьми
Потребує значного дресирування
Не обов’язково мати сад
Потребує значного дресирування
Не обов’язково мати сад
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