Бультер’єр

Бультер’єри – врівноважені й дисципліновані собаки. Вони добре ладнають із людьми та стають чудовими сімейними компаньйонами.

Бультер’єри мають міцну статуру, вони врівноважені й активні. Їхні морди мають жвавий, рішучий і розумний вираз. Ці собаки виглядають гармонійними: вони легко й вільно рухаються та з характерною спритністю роблять рівномірні кроки.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)