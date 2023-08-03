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Бультер’єр

Бультер’єри віддані й хоробрі – справжні гладіатори світу собак.
Bull Terrier adult in black and white

Про породу бультер’єр

Бультер’єри – врівноважені й дисципліновані собаки. Вони добре ладнають із людьми та стають чудовими сімейними компаньйонами.

Бультер’єри мають міцну статуру, вони врівноважені й активні. Їхні морди мають жвавий, рішучий і розумний вираз. Ці собаки виглядають гармонійними: вони легко й вільно рухаються та з характерною спритністю роблять рівномірні кроки.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Великобританія
Категорія розміру: Mini
Середня тривалість життя: 11-14 р.
Жвавий / Рішучий / Розумний / Завзятий / Грайливий / Врівноважений / Легко адаптується / Товариський

Ключові факти

Добре ладнають із людьми
Потребує значного дресирування
Не обов’язково мати сад

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