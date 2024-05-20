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Майорська вівчарка

Погляд майорських вівчарок вирізняє їх серед інших собак. Їх маленькі, злегка мигдалеподібні очі зеленого або бурштинового кольору сповнені розуму, смутку й легкої недовіри.
Majorca Shepherd Dog adult black and white

Про собак породи майорська вівчарка

Майорські вівчарки помірно великі, мають середню вагу. Ці собаки бувають чорними та можуть мати білі плями на грудях. Вони врівноважені, витривалі, міцні, енергійні, спритні та мають добре розвинені м’язи. Майорські вівчарки можуть мати два типи шерсті: довгу або (частіше) коротку.

Ці благородні собаки визнають одного власника й погано ладнають із незнайомцями. Майорські вівчарки дуже чуйні, розумні, слухняні, ніжні, а в молодшому віці – боязкі та стримані. Це вірні, сміливі компаньйони, які завжди захищатимуть власника до кінця.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Іспанія
Категорія розміру: Maxi
Середня тривалість життя: 11-13 р.
Впевнений / Відданий / Емоційний / Розумний / Слухняний / Люблячий / Життєрадісний

Ключові факти

Потребує мінімального грумінгу
Чудовий сторожовий собака
Ласкавий до дітей
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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