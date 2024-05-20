Майорська вівчарка

Майорські вівчарки помірно великі, мають середню вагу. Ці собаки бувають чорними та можуть мати білі плями на грудях. Вони врівноважені, витривалі, міцні, енергійні, спритні та мають добре розвинені м’язи. Майорські вівчарки можуть мати два типи шерсті: довгу або (частіше) коротку.

Ці благородні собаки визнають одного власника й погано ладнають із незнайомцями. Майорські вівчарки дуже чуйні, розумні, слухняні, ніжні, а в молодшому віці – боязкі та стримані. Це вірні, сміливі компаньйони, які завжди захищатимуть власника до кінця.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)