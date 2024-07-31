Кастро-лаборейро
Кастро-лаборейро мають досить особливий гавкіт: дуже гучний і дзвінкий, що починається з низьких тонів і закінчується високим звуком, який нагадує вереск.
Про породу кастро-лаборейро
Кастро-лаборейро – великі собаки мастифного типу з майже прямокутним корпусом. Вони енергійні й мають приємний зовнішній вигляд, а іноді ще яскраве забарвлення. Їхня хода вільна, легка й енергійна.
Кастро-лаборейро – вірні собаки, які покірно поводяться з людьми, яких знають. Вони здатні захищати худобу від зграй вовків, які досі блукають горами північної Португалії. Це дивовижні сторожові собаки, які ні на мить не відволікаються від своєї роботи. Ці собаки поводяться благородно, проте вони витривалі й чудово працюють у горах. Вираз їхньої морди суворий і лякаючий.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна Португалія
Категорія розміру Maxi
Середня тривалість життя 11–13 р.
Впевнений / Спокійний / Ласкавий / Життєрадісний / Розумний / Відданий
Ключові факти
Чудовий сторожовий собака
Потребує мінімального грумінгу
Необхідне дресирування обідієнс
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