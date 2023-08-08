Французький біло-чорний гончак

Завдяки своїй працьовитості та надійності собаки цієї породи особливо цінуються як помічники під час полювання на зграї косуль. Їм притаманна виразна зовнішність, пропорційна статура, прекрасний нюх і дзвінкий голос.

Це дружелюбні собаки, які формують близькі стосунки з людьми та здатні мирно жити в псарнях. Завдяки своїй кмітливості вони заслужили репутацію чудових сторожових собак.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)