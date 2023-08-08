Французький біло-чорний гончак
Про французького біло-чорного гончака
Завдяки своїй працьовитості та надійності собаки цієї породи особливо цінуються як помічники під час полювання на зграї косуль. Їм притаманна виразна зовнішність, пропорційна статура, прекрасний нюх і дзвінкий голос.
Це дружелюбні собаки, які формують близькі стосунки з людьми та здатні мирно жити в псарнях. Завдяки своїй кмітливості вони заслужили репутацію чудових сторожових собак.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Франція
Категорія розміру: Maxi
Середня тривалість життя: 12-15 р.
Дружелюбний / Ласкавий / Врівноважений
Ключові факти
Потребує мінімального грумінгу
Потребує багато фізичної активності
Чудовий сторожовий собака
Здоровий початок життя
На початку свого життя цуценята проходять через колосальні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити цуценяті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.
Як піклуватися про здоров’я собаки
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