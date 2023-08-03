Чау-чау
Про чау-чау
Ці спокійні собаки, що добре підходять на роль охоронців, мають низку унікальних характеристик, однією з яких є їхня левоподібна зовнішність і впевнена хода. Собаки цієї породи мають два типи шерсті: довшу грубу та коротшу гладеньку.
Чау-чау – самостійні особистості, але дуже віддані своїм власникам. Ці собаки можуть підозріло ставитися до чужинців і бути дуже стриманими щодо незнайомих людей.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Китай
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 9-15 р.
Жвавий / Тихий / Сторожовий / Самостійний / Відданий / Стриманий
Ключові факти
Потребує досвідченого власника
Чудовий охоронець
Потребує значного дресирування
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