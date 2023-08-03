Ці спокійні собаки, що добре підходять на роль охоронців, мають низку унікальних характеристик, однією з яких є їхня левоподібна зовнішність і впевнена хода. Собаки цієї породи мають два типи шерсті: довшу грубу та коротшу гладеньку.

Чау-чау – самостійні особистості, але дуже віддані своїм власникам. Ці собаки можуть підозріло ставитися до чужинців і бути дуже стриманими щодо незнайомих людей.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)