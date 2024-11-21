Котон-де-тулеар

Однією з головних особливостей цих собак є їхня шерсть, через яку ця порода й отримала свою назву: м’яка та гладенька, за текстурою вона нагадує бавовну. У цих собак темні, круглі очі, які виражають жвавість й розум.

За характером ця порода передусім товариська й життєлюбна. Ці чарівні маленькі собачки легко товаришують із власниками й іншими собаками.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)