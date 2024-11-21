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Котон-де-тулеар

Котон-де-тулеар – врівноважені, товариські собаки, здатні пристосуватися до будь-якого способу життя.
Coton de Tulear black and white

Про породу котон-де-тулеар

Однією з головних особливостей цих собак є їхня шерсть, через яку ця порода й отримала свою назву: м’яка та гладенька, за текстурою вона нагадує бавовну. У цих собак темні, круглі очі, які виражають жвавість й розум.

За характером ця порода передусім товариська й життєлюбна. Ці чарівні маленькі собачки легко товаришують із власниками й іншими собаками.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Мадагаскар
Категорія розміру: Mini
Середня тривалість життя: 14-16 р.
Жвавий / Розумний / Дружелюбний / Товариський / Легко адаптується

Ключові факти

Потребує ретельного грумінгу
Чудовий сімейний собака
Не обов’язково мати сад

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