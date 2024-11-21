Котон-де-тулеар
Про породу котон-де-тулеар
Однією з головних особливостей цих собак є їхня шерсть, через яку ця порода й отримала свою назву: м’яка та гладенька, за текстурою вона нагадує бавовну. У цих собак темні, круглі очі, які виражають жвавість й розум.
За характером ця порода передусім товариська й життєлюбна. Ці чарівні маленькі собачки легко товаришують із власниками й іншими собаками.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Мадагаскар
Категорія розміру: Mini
Середня тривалість життя: 14-16 р.
Жвавий / Розумний / Дружелюбний / Товариський / Легко адаптується
Ключові факти
Потребує ретельного грумінгу
Чудовий сімейний собака
Не обов’язково мати сад
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