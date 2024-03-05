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Датсько-шведський фермерський собака

Хоча цю породу було офіційно визнано лише нещодавно, корені цього невеликого фермерського собаки сягають початку минулого тисячоліття.

Про породу датсько-шведський фермерський собака

Собаки цієї чистої, типово скандинавської породи мають багато навичок і гарний потенціал для таких сфер, як пошук і порятунок у зонах стихійних лих, а також прогін і випасання худоби.

Анатомічною будовою датсько-шведські фермерські собаки схожі на деяких із найпоширеніших тер’єрів, зокрема джек-рассел-тер’єрів і фокстер’єрів. Це універсальні собаки, які можуть виконувати такі різноманітні завдання, як охорона власності та ловлення щурів, а також просто бути гарними товаришами.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна Данія
Категорія розміру Mini
Середня тривалість життя 10–15 р.
Кмітливий / Люблячий / Жвавий / Дружелюбний / Розумний / Тихий / Врівноважений

Ключові факти

Потребує мінімального грумінгу
Потребує багато фізичної активності

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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