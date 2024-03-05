Датсько-шведський фермерський собака

Собаки цієї чистої, типово скандинавської породи мають багато навичок і гарний потенціал для таких сфер, як пошук і порятунок у зонах стихійних лих, а також прогін і випасання худоби.

Анатомічною будовою датсько-шведські фермерські собаки схожі на деяких із найпоширеніших тер’єрів, зокрема джек-рассел-тер’єрів і фокстер’єрів. Це універсальні собаки, які можуть виконувати такі різноманітні завдання, як охорона власності та ловлення щурів, а також просто бути гарними товаришами.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)