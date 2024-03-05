Датсько-шведський фермерський собака
Хоча цю породу було офіційно визнано лише нещодавно, корені цього невеликого фермерського собаки сягають початку минулого тисячоліття.
Про породу датсько-шведський фермерський собака
Собаки цієї чистої, типово скандинавської породи мають багато навичок і гарний потенціал для таких сфер, як пошук і порятунок у зонах стихійних лих, а також прогін і випасання худоби.
Анатомічною будовою датсько-шведські фермерські собаки схожі на деяких із найпоширеніших тер’єрів, зокрема джек-рассел-тер’єрів і фокстер’єрів. Це універсальні собаки, які можуть виконувати такі різноманітні завдання, як охорона власності та ловлення щурів, а також просто бути гарними товаришами.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна Данія
Категорія розміру Mini
Середня тривалість життя 10–15 р.
Кмітливий / Люблячий / Жвавий / Дружелюбний / Розумний / Тихий / Врівноважений
Ключові факти
Потребує мінімального грумінгу
Потребує багато фізичної активності
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