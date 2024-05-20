Аргентинський дог
Про породу аргентинський дог
Аргентинський дог – компактний, м’язистий собака з довгими лапами. Це розумні тварини зі швидкими реакціями, спокійною, але твердою й виразною ходою.
Ці віддані, ласкаві собаки мають яскраве біле забарвлення. Цій породі властиві неперевершені фізичні здібності природжених спортсменів. У тропічному кліматі шерсть цих собак стає тонкою й розрідженою, а тому проявляються пігментовані ділянки шкіри. У холодному кліматі, навпаки, шерсть стає густішою, а іноді утворюється підшерсток.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Аргентина
Категорія розміру: Maxi
Середня тривалість життя: 10-12 р.
Жвавий / Ласкавий / Дружелюбний / Тихий / Життєрадісний / Впевнений / Люблячий
Ключові факти
Потребують відкритого простору
Потребує трохи дресирування
Чудовий сімейний собака
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