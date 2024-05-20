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Аргентинський дог

Аргентинські доги – веселі, відкриті та дружелюбні собаки, які рідко гавкають. Можливо, вони усвідомлюють, що і без того досягають бажаного ефекту завдяки величезним розмірам.
Dogo Argentino adult black and white

Про породу аргентинський дог

Аргентинський дог – компактний, м’язистий собака з довгими лапами. Це розумні тварини зі швидкими реакціями, спокійною, але твердою й виразною ходою.

Ці віддані, ласкаві собаки мають яскраве біле забарвлення. Цій породі властиві неперевершені фізичні здібності природжених спортсменів. У тропічному кліматі шерсть цих собак стає тонкою й розрідженою, а тому проявляються пігментовані ділянки шкіри. У холодному кліматі, навпаки, шерсть стає густішою, а іноді утворюється підшерсток.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Аргентина
Категорія розміру: Maxi
Середня тривалість життя: 10-12 р.
Жвавий / Ласкавий / Дружелюбний / Тихий / Життєрадісний / Впевнений / Люблячий

Ключові факти

Потребують відкритого простору
Потребує трохи дресирування
Чудовий сімейний собака

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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