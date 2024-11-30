Бордоський дог
Бордоські доги належать до найстарішої французької породи собак. Їхня історія починається ще в XIV столітті.
Про породу бордоський дог
Бордоські доги – пильні й сміливі собаки, які можуть стати чудовими охоронцями.
Для власників вони стають хорошими компаньйонами, які дуже прив’язуються до своєї сім’ї. Ці тварини ніжні з дітьми й терплячі до інших собак.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Франція
Категорія розміру: Giant
Середня тривалість життя: 8-10 р.
Сторожовий / Кмітливий / Відданий / Люблячий / Спокійний / Врівноважений
Ключові факти
Потребує досвідченого власника
Потребують відкритого простору
Потребує трохи дресирування
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