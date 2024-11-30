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Бордоський дог

Бордоські доги належать до найстарішої французької породи собак. Їхня історія починається ще в XIV столітті.
Dogue de Bordeaux black and white

Про породу бордоський дог

Бордоські доги – пильні й сміливі собаки, які можуть стати чудовими охоронцями.

Для власників вони стають хорошими компаньйонами, які дуже прив’язуються до своєї сім’ї. Ці тварини ніжні з дітьми й терплячі до інших собак.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Франція
Категорія розміру: Giant
Середня тривалість життя: 8-10 р.
Сторожовий / Кмітливий / Відданий / Люблячий / Спокійний / Врівноважений

Ключові факти

Потребує досвідченого власника
Потребують відкритого простору
Потребує трохи дресирування

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