Бордоський дог

Бордоські доги – пильні й сміливі собаки, які можуть стати чудовими охоронцями.

Для власників вони стають хорошими компаньйонами, які дуже прив’язуються до своєї сім’ї. Ці тварини ніжні з дітьми й терплячі до інших собак.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)