Англійський сетер

Англійські сетери – елегантні собаки середнього розміру. Шанувальників цієї породи можна зустріти будь-де у світі. Це сімейні собаки з м’яким характером, люблячі й товариські.

Вони активні й мають неабиякі мисливські навички, що не заважає їм бути надзвичайно дружелюбними й ласкавими. Вони радо приєднаються до будь-якої фізичної активності: від довгих прогулянок до тренування витривалості та спритності.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)