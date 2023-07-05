Англійський сетер
Про породу англійський сетер
Англійські сетери – елегантні собаки середнього розміру. Шанувальників цієї породи можна зустріти будь-де у світі. Це сімейні собаки з м’яким характером, люблячі й товариські.
Вони активні й мають неабиякі мисливські навички, що не заважає їм бути надзвичайно дружелюбними й ласкавими. Вони радо приєднаються до будь-якої фізичної активності: від довгих прогулянок до тренування витривалості та спритності.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Великобританія
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 10-12 р.
Жвавий / Дружелюбний / Люблячий
Ключові факти
Потребує значного дресирування
Потребують відкритого простору
Потребує ретельного грумінгу
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