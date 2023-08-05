Німецький шпіц
Про німецького шпіца
Німецький шпіц є предком більшості порід шпіців, визнаних сьогодні. Прекрасна шерсть із розкішним підшерстком, зокрема схожий на гриву комірець і густий хвіст – одні з їх найпривабливіших особливостей.
Виділяють п’ять різновидів німецьких шпіців: малий шпіц, мініатюрний шпіц, середній шпіц, гігантський шпіц і вовчий шпіц. За межами німецькомовних країн вовчий шпіц відомий як кісхонд, а малий шпіц – як померанець.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Німеччина
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 13-16 р.
Люблячий / Жвавий / Відданий / Кмітливий / Впевнений / Життєрадісний
Ключові факти
Потребує ретельного грумінгу
Потребує трохи дресирування
Чудовий охоронець
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