Німецький шпіц є предком більшості порід шпіців, визнаних сьогодні. Прекрасна шерсть із розкішним підшерстком, зокрема схожий на гриву комірець і густий хвіст – одні з їх найпривабливіших особливостей.

Виділяють п’ять різновидів німецьких шпіців: малий шпіц, мініатюрний шпіц, середній шпіц, гігантський шпіц і вовчий шпіц. За межами німецькомовних країн вовчий шпіц відомий як кісхонд, а малий шпіц – як померанець.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)