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Німецький шпіц

Німецький шпіц – це неймовірно розмаїта порода, до якої належать собаки від 18 до 55 см заввишки та найрізноманітніших забарвлень.
German Spitz adult in black and white

Про німецького шпіца

Німецький шпіц є предком більшості порід шпіців, визнаних сьогодні. Прекрасна шерсть із розкішним підшерстком, зокрема схожий на гриву комірець і густий хвіст – одні з їх найпривабливіших особливостей.

Виділяють п’ять різновидів німецьких шпіців: малий шпіц, мініатюрний шпіц, середній шпіц, гігантський шпіц і вовчий шпіц. За межами німецькомовних країн вовчий шпіц відомий як кісхонд, а малий шпіц – як померанець.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Німеччина
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 13-16 р.
Люблячий / Жвавий / Відданий / Кмітливий / Впевнений / Життєрадісний

Ключові факти

Потребує ретельного грумінгу
Потребує трохи дресирування
Чудовий охоронець

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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