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Німецький дратхаар

Ці завзяті та впевнені в собі собаки мають врівноважений характер без ознак сором’язливості або агресії.

Про собак породи німецький дратхаар

Німецькі дратхаари мають чудові якості, які цінуються в усьому світі. На батьківщині ці собаки вважаються еталонною породою лягавих.

Німецькі дратхаари – універсальні мисливці, що мають усі якості, необхідні для полювання на рівнині, у лісах і на болотах. Вони чітко реагують на команди, а іноді навіть випереджають їх. Також ці собаки є люблячими та врівноваженими компаньйонами. Між ними та власниками формується тісний зв’язок.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Німеччина
Категорія розміру: Maxi
Середня тривалість життя: 12–14 р.
Люблячий / Врівноважений / Впевнений

Ключові факти

Потребує помірного грумінгу
Полюбляє дресирування

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