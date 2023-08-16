Німецький дратхаар
Ці завзяті та впевнені в собі собаки мають врівноважений характер без ознак сором’язливості або агресії.
Про собак породи німецький дратхаар
Німецькі дратхаари мають чудові якості, які цінуються в усьому світі. На батьківщині ці собаки вважаються еталонною породою лягавих.
Німецькі дратхаари – універсальні мисливці, що мають усі якості, необхідні для полювання на рівнині, у лісах і на болотах. Вони чітко реагують на команди, а іноді навіть випереджають їх. Також ці собаки є люблячими та врівноваженими компаньйонами. Між ними та власниками формується тісний зв’язок.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Німеччина
Категорія розміру: Maxi
Середня тривалість життя: 12–14 р.
Люблячий / Врівноважений / Впевнений
Ключові факти
Потребує помірного грумінгу
Полюбляє дресирування
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