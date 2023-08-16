Німецький дратхаар

Німецькі дратхаари мають чудові якості, які цінуються в усьому світі. На батьківщині ці собаки вважаються еталонною породою лягавих.

Німецькі дратхаари – універсальні мисливці, що мають усі якості, необхідні для полювання на рівнині, у лісах і на болотах. Вони чітко реагують на команди, а іноді навіть випереджають їх. Також ці собаки є люблячими та врівноваженими компаньйонами. Між ними та власниками формується тісний зв’язок.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)