Великий англо-французький триколірний гончак
Від французьких гончаків собаки цієї породи успадкували колір шерсті, урівноваженість і природні відмінності, а від фоксхаундів – сильні м’язи та міцне тіло.
Про собак породи великий англо-французький триколірний гончак
Собаки породи великий англо-французький триколірний гончак дуже цінуються у Франції. Ці масивні гончаки радше французькі, ніж англійські, і зберегли певні особливості, які нагадують їхніх предків – фоксхаундів.
Триколірні гончаки – найміцніші собаки свого виду. Завдяки силі, витривалості та відвазі, успадкованим від англійських предків, вони були дуже популярні серед мисливців протягом десятиліть. Цю породу було офіційно визнано в 1978 році, і відтоді її представники зайняли міцну позицію серед мисливських собак.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Франція
Категорія розміру: Maxi
Середня тривалість життя: 12–14 р.
Працьовитий / Життєрадісний
Ключові факти
Потребує мінімального грумінгу
Потребують відкритого простору
Потребує багато фізичної активності
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