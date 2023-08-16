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Великий англо-французький триколірний гончак

Від французьких гончаків собаки цієї породи успадкували колір шерсті, урівноваженість і природні відмінності, а від фоксхаундів – сильні м’язи та міцне тіло.

Про собак породи великий англо-французький триколірний гончак

Собаки породи великий англо-французький триколірний гончак дуже цінуються у Франції. Ці масивні гончаки радше французькі, ніж англійські, і зберегли певні особливості, які нагадують їхніх предків – фоксхаундів.

Триколірні гончаки – найміцніші собаки свого виду. Завдяки силі, витривалості та відвазі, успадкованим від англійських предків, вони були дуже популярні серед мисливців протягом десятиліть. Цю породу було офіційно визнано в 1978 році, і відтоді її представники зайняли міцну позицію серед мисливських собак.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Франція
Категорія розміру: Maxi
Середня тривалість життя: 12–14 р.
Працьовитий / Життєрадісний

Ключові факти

Потребує мінімального грумінгу
Потребують відкритого простору
Потребує багато фізичної активності

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