Собаки породи великий англо-французький триколірний гончак дуже цінуються у Франції. Ці масивні гончаки радше французькі, ніж англійські, і зберегли певні особливості, які нагадують їхніх предків – фоксхаундів.

Триколірні гончаки – найміцніші собаки свого виду. Завдяки силі, витривалості та відвазі, успадкованим від англійських предків, вони були дуже популярні серед мисливців протягом десятиліть. Цю породу було офіційно визнано в 1978 році, і відтоді її представники зайняли міцну позицію серед мисливських собак.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)