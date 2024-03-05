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Великий англо-французький біло-чорний гончак

Цей великий гончак із жагою до пригод чудово підходить для переслідування оленів і косуль у регіонах із високою вологістю та підлісках.

Про великого англо-французького біло-чорного гончака

Ці сміливі та могутні собаки здатні полювати на велику здобич, як-от диких кабанів і косуль. Маючи великі м’язи та міцні кістки, великі англо-французькі біло-чорні гончаки настільки ж сміливі й витривалі, як і їхній родич – гасконський сентонжуа.

Популяція цієї породи становить близько 2000 особин, а щороку народжується приблизно 200 цуценят. Їх використовують у щонайменше 20 зграях для полювання на косуль і в одній зграї для полювання на оленів. Це дружелюбні собаки, які міцно прив’язуються до людей і легко уживаються в зграях.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Франція
Категорія розміру: Maxi
Середня тривалість життя: 10–14 р.
Життєрадісний / Дружелюбний / Працьовитий

Ключові факти

Потребує мінімального грумінгу
Потребують відкритого простору
Потребує багато фізичної активності

Здоровий початок життя

На початку свого життя цуценята проходять через колосальні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити цуценяті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.

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Як піклуватися про здоров’я собаки

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