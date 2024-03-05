Великий англо-французький біло-чорний гончак

Ці сміливі та могутні собаки здатні полювати на велику здобич, як-от диких кабанів і косуль. Маючи великі м’язи та міцні кістки, великі англо-французькі біло-чорні гончаки настільки ж сміливі й витривалі, як і їхній родич – гасконський сентонжуа.

Популяція цієї породи становить близько 2000 особин, а щороку народжується приблизно 200 цуценят. Їх використовують у щонайменше 20 зграях для полювання на косуль і в одній зграї для полювання на оленів. Це дружелюбні собаки, які міцно прив’язуються до людей і легко уживаються в зграях.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)