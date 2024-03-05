Великий англо-французький біло-рудий гончак

Біло-руді гончаки є найменш відомими й найменш численними з трьох англо-французьких порід. Їм не властива жодна з бажаних рис споріднених порід: вони інші й за типом, і за кольором.

Великі англо-французькі біло-руді гончаки є результатом схрещування французького біло-рудого гончака й англійського фоксхаунда. У них тече переважно британська кров. Укорочена голова цього доволі сильного й потужного собаки за формою більш англійська, ніж в англо-французького триколірного гончака.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)