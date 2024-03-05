Великий англо-французький біло-рудий гончак
Це найрідкісніша з усіх англо-французьких порід. Вона належить до проміжного типу: це не фоксхаунд і не французький гончак, а дивовижна суміш цих порід.
Про породу великий англо-французький біло-рудий гончак
Біло-руді гончаки є найменш відомими й найменш численними з трьох англо-французьких порід. Їм не властива жодна з бажаних рис споріднених порід: вони інші й за типом, і за кольором.
Великі англо-французькі біло-руді гончаки є результатом схрещування французького біло-рудого гончака й англійського фоксхаунда. У них тече переважно британська кров. Укорочена голова цього доволі сильного й потужного собаки за формою більш англійська, ніж в англо-французького триколірного гончака.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Франція
Категорія розміру: Maxi
Середня тривалість життя: 12–13 р.
Працьовитий
Ключові факти
Потребує мінімального грумінгу
Терпляче ставляться до інших тварин і дітей
Потребують відкритого простору
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