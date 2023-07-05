Бельгійський грифон
Про бельгійського грифона
Ці розумні, врівноважені собаки вирізняються кмітливістю, гідністю й міццю. Вони мають практично квадратний формат і міцний кістяк, але попри це вирізняються елегантною статурою й грацією рухів. Привертає увагу їхній майже людський вираз морди. Ці собаки не є ні боязкими, ні агресивними, а ще вони дуже пильні й сильно прив’язані до своїх людей-компаньйонів.
Усі три породи (брюссельський грифон, бельгійський грифон і пті-брабансон) походять від маленької жорсткошерстої собачки під назвою Smousje, яка здавна зустрічалася в околицях Брюсселя. Цих маленьких собачок було виведено для охорони екіпажів і захисту стаєнь від гризунів. Обидва грифони – жорсткошерсті й можуть відрізнятися за кольором, тоді як пті-брабансон має коротку шерсть.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Бельгія
Категорія розміру: Mini
Середня тривалість життя: 12-15 р.
Люблячий / Кмітливий / Дружелюбний / Розумний / Відданий / Тихий / Емоційний
Ключові факти
Потребує помірного грумінгу
Підходять для невеликих будинків
Чудовий сімейний собака
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