Гаванські бішони – міцні маленькі собаки з короткими ногами та жвавою ходою. Вони мають густу, м’яку, довгу й часто хвилясту шерсть. Ці собаки люблячі й ніжні зі своїми власниками та прагнуть увесь час проводити з ними.

Гаванський бішон – кмітливий собака, який обов’язково сповістить свого власника про наближення незнайомців, і тому вважається чудовим сторожем.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)