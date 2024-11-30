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Гаванський бішон

Гаванські бішони веселі від природи, дружелюбні, чарівні, трохи кумедні й дуже люблять гратися.
Havanese adult black and white

Про породу гаванський бішон

Гаванські бішони – міцні маленькі собаки з короткими ногами та жвавою ходою. Вони мають густу, м’яку, довгу й часто хвилясту шерсть. Ці собаки люблячі й ніжні зі своїми власниками та прагнуть увесь час проводити з ними.

Гаванський бішон – кмітливий собака, який обов’язково сповістить свого власника про наближення незнайомців, і тому вважається чудовим сторожем.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Куба
Категорія розміру: Mini
Середня тривалість життя: 12-15 р.
Розумний / Кмітливий / Дружелюбний / Грайливий / Люблячий

Ключові факти

Чудовий сторожовий собака
Потребує трохи дресирування
Потребує помірного грумінгуa

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