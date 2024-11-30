Гаванський бішон
Про породу гаванський бішон
Гаванські бішони – міцні маленькі собаки з короткими ногами та жвавою ходою. Вони мають густу, м’яку, довгу й часто хвилясту шерсть. Ці собаки люблячі й ніжні зі своїми власниками та прагнуть увесь час проводити з ними.
Гаванський бішон – кмітливий собака, який обов’язково сповістить свого власника про наближення незнайомців, і тому вважається чудовим сторожем.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Куба
Категорія розміру: Mini
Середня тривалість життя: 12-15 р.
Розумний / Кмітливий / Дружелюбний / Грайливий / Люблячий
Ключові факти
Чудовий сторожовий собака
Потребує трохи дресирування
Потребує помірного грумінгуa
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