Хігенхунди зустрічаються доволі рідко, особливо поза межами Норвегії, де їх розводять за дуже специфічних умов.

Хігенхунди належать до гончаків, що йдуть кров’яним слідом. Вони середнього розміру й мають компактний, прямокутний корпус і міцну спину. Їх було виведено в XIX столітті шляхом схрещування різних гончаків, зокрема німецьких. Вони є типово норвезькою породою.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)