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Хігенхунд

Норвежці турбуються про чистоту породи хігенхунд і дотримуються досить суворих правил розведення. Так вони забезпечують збереження всіх якостей, які користуються попитом серед мисливської спільноти країни.
Hygen Hound adult black and white

Про собак породи хігенхунд

Хігенхунди зустрічаються доволі рідко, особливо поза межами Норвегії, де їх розводять за дуже специфічних умов.

Хігенхунди належать до гончаків, що йдуть кров’яним слідом. Вони середнього розміру й мають компактний, прямокутний корпус і міцну спину. Їх було виведено в XIX столітті шляхом схрещування різних гончаків, зокрема німецьких. Вони є типово норвезькою породою.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)

Специфічні характеристики порід

Країна: Норвегія
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 10-12 р.
Люблячий / Слухняний / Відданий

Ключові факти

Потребує мінімального грумінгу
Дресирування слід починати з раннього віку
Потребують відкритого простору

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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