Істрійський короткошерстий гончак

Істрійські короткошерсті гончаки чудово працюють по сліду та спеціалізуються на полюванні на зайців і лисиць, а також мають видатні здібності для роботи на шворці. Вони чудово підходять для великих відкритих просторів Істрії, звідки походять.

Ці гончаки з благородною зовнішністю мають тонку, гладку білосніжну шерсть із лимонно-помаранчевими плямами й охайну, довгу, вузьку голову. На вухах також можуть бути помаранчеві плями.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)