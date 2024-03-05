Істрійський короткошерстий гончак
Як і його жорсткошерстий брат, цей хорват легко піддається дресируванню й має доброзичливу вдачу. Він сильно прив’язується до свого господаря, з котрим поділяє пристрасть до полювання.
Про істрійського короткошерстого гончака
Істрійські короткошерсті гончаки чудово працюють по сліду та спеціалізуються на полюванні на зайців і лисиць, а також мають видатні здібності для роботи на шворці. Вони чудово підходять для великих відкритих просторів Істрії, звідки походять.
Ці гончаки з благородною зовнішністю мають тонку, гладку білосніжну шерсть із лимонно-помаранчевими плямами й охайну, довгу, вузьку голову. На вухах також можуть бути помаранчеві плями.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна: Хорватія
Категорія розміру: Medium
Середня тривалість життя: 12–15 р.
Кмітливий / Спокійний / Ласкавий / Тихий / Жвавий / Слухняний
Ключові факти
Полюбляє дресирування
Потребує мінімального грумінгу
Потребують відкритого простору
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