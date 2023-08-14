Піренейська вівчарка гладкоморда
Про собак породи піренейська вівчарка гладкоморда
Цей різновид піренейських вівчарок переважно зустрічається в передгір’ях Піренеїв, де їх, за словами Бернара Сенака-Лагранжа (1927 рік), «високо цінували торговці конями й погоничі худоби». Якості, які відрізняють цих собак від інших типів піренейських вівчарок, було включено до стандарту породи в 1920-х роках.
У цілому гладкоморді піренейські вівчарки мають ті самі характеристики, що й довгошерстий різновид. Їх відмінними ознаками є череп, порівняно однаковий за шириною й висотою, морда, яка трохи коротша за череп, але довша, ніж у представників довгошерстого різновиду.
Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)
Специфічні характеристики порід
Країна Франція
Категорія розміру Mini
Середня тривалість життя 12 - 15 р.
Напористий / Жвавий
Ключові факти
Потребує помірного грумінгу
Чудовий сімейний собака
Потребує багато фізичної активності
Здоровий початок життя
Як піклуватися про здоров’я собаки
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