Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись

Піренейська вівчарка гладкоморда

Шанувальники породи добре знають, що цим собакам потрібні значні щоденні фізичні навантаження, а також навчання й соціалізація з раннього віку.

Про собак породи піренейська вівчарка гладкоморда

Цей різновид піренейських вівчарок переважно зустрічається в передгір’ях Піренеїв, де їх, за словами Бернара Сенака-Лагранжа (1927 рік), «високо цінували торговці конями й погоничі худоби». Якості, які відрізняють цих собак від інших типів піренейських вівчарок, було включено до стандарту породи в 1920-х роках.

У цілому гладкоморді піренейські вівчарки мають ті самі характеристики, що й довгошерстий різновид. Їх відмінними ознаками є череп, порівняно однаковий за шириною й висотою, морда, яка трохи коротша за череп, але довша, ніж у представників довгошерстого різновиду.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)


Специфічні характеристики порід

Країна Франція

Категорія розміру Mini

Середня тривалість життя 12 - 15 р.

Напористий / Жвавий

Ключові факти

Потребує помірного грумінгу

Чудовий сімейний собака

Потребує багато фізичної активності


Здоровий початок життя

На початку свого життя цуценята проходять через колосальні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити цуценяті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.
Дізнатися більше

Як піклуватися про здоров’я собаки

Отримайте практичні поради щодо забезпечення найкращого догляду за собакою на кожному етапі життя.
Дізнатися більше

Поставте лайк та поділіться цією сторінкою