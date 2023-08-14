Піренейська вівчарка гладкоморда

Цей різновид піренейських вівчарок переважно зустрічається в передгір’ях Піренеїв, де їх, за словами Бернара Сенака-Лагранжа (1927 рік), «високо цінували торговці конями й погоничі худоби». Якості, які відрізняють цих собак від інших типів піренейських вівчарок, було включено до стандарту породи в 1920-х роках.

У цілому гладкоморді піренейські вівчарки мають ті самі характеристики, що й довгошерстий різновид. Їх відмінними ознаками є череп, порівняно однаковий за шириною й висотою, морда, яка трохи коротша за череп, але довша, ніж у представників довгошерстого різновиду.

Джерело: ключові факти й характеристики, отримані від Міжнародної кінологічної федерації (FCI)