Багатьом власникам собак відомо, що шоколад може суттєво зашкодити здоров’ю їхніх улюбленців. Однак у вас удома, певно, знайдеться ціла низка продуктів, які не слід давати собаці. Список шкідливих для собаки продуктів і речей може бути ширший, тому обов’язково порадьтеся з ветеринарним лікарем, перш ніж доповнити раціон собаки чимось новим.

Штучний підсолоджувач

Ксиліт – це штучний підсолоджувач, який отримують із деревини листяних порід і додають до жувальної гумки, арахісового масла без цукру, зубної пасти та інших продуктів. У людей надмірне споживання ксиліту може спричинити здуття живота, метеоризм і діарею, а от для собак він токсичний. Зберігайте продукти, що містять ксиліт, там, де собака не зможе дістати та з’їсти їх навіть випадково.

Алкоголь

На відміну від людей, нирки собак не здатні ефективно переробляти алкоголь, і це може спричиняти в них проблеми зі здоров’ям. Чиста прісна вода – найкраща рідина для вашого собаки.

Авокадо

Не м’якоть, а саме кісточка, шкірка й листя авокадо можуть завдати шкоди вашому собаці. Вони містять речовину під назвою «персин», яка призводить до блювоти й діареї.

Кофеїн

Хоча кофеїн для собак не токсичний, він впливає на них не так, як на людей, і саме через надмірну чутливість до нього тварини відчувають дискомфорт після його вживання. Навіть невелика кількість кофеїну здатна спричинити в них гіперактивність або тремор.

Шоколад

Доведено, що шоколад дуже токсичний для собак. Він містить теобромін – стимулятор, який перериває обмінні процеси в собаки. Темний і кондитерський шоколад особливо багаті на теобромін, а отже, є ще небезпечнішими. Залежно від кількості спожитого шоколаду, собака може страждати від розладів шлунку, серцевих хвороб, нападів або навіть померти.