10 токсичних продуктів для собаки
Багатьом власникам собак відомо, що шоколад може суттєво зашкодити здоров’ю їхніх улюбленців. Однак у вас удома, певно, знайдеться ціла низка продуктів, які не слід давати собаці. Список шкідливих для собаки продуктів і речей може бути ширший, тому обов’язково порадьтеся з ветеринарним лікарем, перш ніж доповнити раціон собаки чимось новим.
Штучний підсолоджувач
Ксиліт – це штучний підсолоджувач, який отримують із деревини листяних порід і додають до жувальної гумки, арахісового масла без цукру, зубної пасти та інших продуктів. У людей надмірне споживання ксиліту може спричинити здуття живота, метеоризм і діарею, а от для собак він токсичний. Зберігайте продукти, що містять ксиліт, там, де собака не зможе дістати та з’їсти їх навіть випадково.
Алкоголь
На відміну від людей, нирки собак не здатні ефективно переробляти алкоголь, і це може спричиняти в них проблеми зі здоров’ям. Чиста прісна вода – найкраща рідина для вашого собаки.
Авокадо
Не м’якоть, а саме кісточка, шкірка й листя авокадо можуть завдати шкоди вашому собаці. Вони містять речовину під назвою «персин», яка призводить до блювоти й діареї.
Кофеїн
Хоча кофеїн для собак не токсичний, він впливає на них не так, як на людей, і саме через надмірну чутливість до нього тварини відчувають дискомфорт після його вживання. Навіть невелика кількість кофеїну здатна спричинити в них гіперактивність або тремор.
Шоколад
Доведено, що шоколад дуже токсичний для собак. Він містить теобромін – стимулятор, який перериває обмінні процеси в собаки. Темний і кондитерський шоколад особливо багаті на теобромін, а отже, є ще небезпечнішими. Залежно від кількості спожитого шоколаду, собака може страждати від розладів шлунку, серцевих хвороб, нападів або навіть померти.
Смажена й жирна їжа
Як і для людей, для собак смажені й жирні продукти можуть бути шкідливими. Високий вміст жиру в їжі може призвести до розладів шлунка, а в деяких собак – також до розвитку панкреатиту. Крім того, регулярне вживання такої їжі може викликати ожиріння та супутні проблеми зі здоров’ям.
Часник і цибуля
Люди часто готують їжу з цибулею й часником, але для собак це дуже токсичні продукти. Якщо собака споживає їх (у сирому чи приготовленому вигляді), у нього можуть пошкоджуватися червоні кров’яні тільця, що зрештою призводить до анемії.
Виноград і родзинки
Ці ягоди досить корисні для людей, але токсичні для собак. Виноград і родзинки можуть сильно зашкодити здоров’ю собаки, зокрема призвести до гострої та раптової ниркової недостатності.
Горіхи
Горіхи можуть здаватися цілком безпечною їжею, але їх не слід давати собаці. Через маленький розмір горіхів виникає ризик удушення, а високий вміст жирів може призвести до розладів шлунку. Зокрема, горіхи макадамія виявилися дуже отруйними для собак. Вони зазвичай не призводять до смерті, але можуть призвести до нездатності ходити, блювання, млявості й тремтіння.
Молоко, вершки та сир
З віком здатність собак перетравлювати молочні продукти слабшає, оскільки в їхньому організмі бракує потрібних для цього ферментів. Це означає, що в собак, які споживають молоко, вершки або сир, можуть спостерігатись ознаки непереносимості лактози, наприклад блювота, діарея, розлади шлунку.
Якщо ви підозрюєте, що ваш собака з’їв щось заборонене, негайно зверніться до ветеринарного лікаря. Також потрібно зберігати токсичні для собаки продукти в недоступному для нього місці й слідкувати за тим, що їсть ваш вихованець.
