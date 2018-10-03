Захворювання шкіри в собак
Залежно від породи собаки, його віку й низки генетичних факторів, може виявитися, що він має схильність до захворювань шкіри. Ви можете посприяти одужанню собаки, а також запобігти виникненню аналогічних проблем у майбутньому, за допомогою кількох простих способів.
Чому шкіра собаки має важливе значення?
Шкіра собаки діє як бар’єр, що відділяє його внутрішні органи, м’язи та скелет від навколишнього середовища. Це найбільший орган тіла, який, разом із шерстю, складає близько 12 % від загальної ваги тіла собаки. Шкіра забезпечує захист від паразитів, накопичує жир, воду і вітаміни, а також містить чутливі нервові закінчення.
Шкіра являє собою бар’єр, який запобігає втраті води, знижує ймовірність зневоднення і допомагає регулювати температуру тіла. Також шкіра собаки виділяє шкірне сало – схожу на олію речовину, яка створює біоплівку на поверхні шкіри. Ця плівка захищає від зовнішніх негативних чинників, підтримуючи баланс «добрих» і «поганих» бактерій і запобігаючи їхньому розмноженню. Вона також регулює баланс рН шкіри собаки, щоб запобігти подразненню, спричиненому змінами навколишнього середовища.
Таким чином, шкіра собаки – це важливий фільтр між навколишнім середовищем та його тілом, який потребує належного догляду.
Які симптоми захворювань шкіри у собаки?
Симптоми захворювань шкіри у собак багато в чому подібні до аналогічних станів у людей: це сухість, подразнення або почервоніння шкіри в певних місцях. Шерсть собаки може виглядати сухою або жирною, може спостерігатися випадіння шерсті або лупа. Імовірно, перше, що ви помітите, буде те, що собака чухається більше, ніж зазвичай, намагаючись полегшити неприємне відчуття.
Окремим породам собак притаманні специфічні захворювання шкіри. Такі собаки, як бульдоги або мопси, можуть почуватися погано від подразнення, викликаного бактеріями і дріжджовими грибками, які потрапляють в складки їхньої шкіри. Собаки середнього розміру, які можуть проводити багато часу надворі або працювати, зазнають впливу навколишнього середовища, а це означає, що природні засоби захисту їхньої шкіри потребують особливої підтримки. Німецькі вівчарки, далматини, мініатюрні шнауцери та ши-тцу мають подібну чутливість шкіри, тому важливо запитати у ветеринарного лікаря про будь-які генетичні схильності до захворювань шкіри, про які вам слід знати.
Чому собаки мають проблеми зі шкірою?
Деякі стани шкіри в собак спричиняються або посилюються зовнішніми факторами. Собаки, які проводять багато часу надворі, контактують із більшою кількістю потенційних шкідників і паразитів, які можуть спричиняти запалення. Гігієна важлива, але якщо ви використовуєте шампунь або мийний засіб, який видаляє шар шкірного жиру, це може також спричиняти проблеми.
Виникненню шкірних захворювань у собак може сприяти раціон із незбалансованим вмістом поживних речовин. Існує кілька видів небажаних реакцій на їжу, і найпоширеніша з них – це алергія. Вона може призводити до виникнення таких симптомів, як свербіж, почервоніння й запалення. Чутливість організму собаки в поєднанні з неправильним раціоном може спричиняти ознаки подразнення шкіри.
Для підтримання здоров’я шкіри собаки потрібен цілий комплекс поживних речовин, в тому числі довголанцюгові жирні кислоти омега-3 й омега-6. Мікроелементи, наприклад, цинк і мідь, важливі для забезпечення нормального функціонування клітин і підтримання шерсті у відмінному стані. Найбільше значення мають високоякісні білки, які легко перетравлюються. На шкіру й шерсть собаки витрачається чимала частина білків, які він споживає щодня, тож важливо дібрати потрібний тип і кількість білків.
Можна підтримувати здоров’я шкіри й шерсті собаки та запобігати багатьом типовим захворюванням шкіри, вибираючи правильний корм і контролюючи можливі зовнішні фактори. Якщо ви не впевнені, зверніться до ветеринарного лікаря.
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