Захворювання шкіри в собак

Залежно від породи собаки, його віку й низки генетичних факторів, може виявитися, що він має схильність до захворювань шкіри. Ви можете посприяти одужанню собаки, а також запобігти виникненню аналогічних проблем у майбутньому, за допомогою кількох простих способів.

Чому шкіра собаки має важливе значення?

Шкіра собаки діє як бар’єр, що відділяє його внутрішні органи, м’язи та скелет від навколишнього середовища. Це найбільший орган тіла, який, разом із шерстю, складає близько 12 % від загальної ваги тіла собаки. Шкіра забезпечує захист від паразитів, накопичує жир, воду і вітаміни, а також містить чутливі нервові закінчення.

Шкіра являє собою бар’єр, який запобігає втраті води, знижує ймовірність зневоднення і допомагає регулювати температуру тіла. Також шкіра собаки виділяє шкірне сало – схожу на олію речовину, яка створює біоплівку на поверхні шкіри. Ця плівка захищає від зовнішніх негативних чинників, підтримуючи баланс «добрих» і «поганих» бактерій і запобігаючи їхньому розмноженню. Вона також регулює баланс рН шкіри собаки, щоб запобігти подразненню, спричиненому змінами навколишнього середовища.

Таким чином, шкіра собаки – це важливий фільтр між навколишнім середовищем та його тілом, який потребує належного догляду.

Які симптоми захворювань шкіри у собаки?

Симптоми захворювань шкіри у собак багато в чому подібні до аналогічних станів у людей: це сухість, подразнення або почервоніння шкіри в певних місцях. Шерсть собаки може виглядати сухою або жирною, може спостерігатися випадіння шерсті або лупа. Імовірно, перше, що ви помітите, буде те, що собака чухається більше, ніж зазвичай, намагаючись полегшити неприємне відчуття.

Окремим породам собак притаманні специфічні захворювання шкіри. Такі собаки, як бульдоги або мопси, можуть почуватися погано від подразнення, викликаного бактеріями і дріжджовими грибками, які потрапляють в складки їхньої шкіри. Собаки середнього розміру, які можуть проводити багато часу надворі або працювати, зазнають впливу навколишнього середовища, а це означає, що природні засоби захисту їхньої шкіри потребують особливої підтримки. Німецькі вівчарки, далматини, мініатюрні шнауцери та ши-тцу мають подібну чутливість шкіри, тому важливо запитати у ветеринарного лікаря про будь-які генетичні схильності до захворювань шкіри, про які вам слід знати.