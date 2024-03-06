Дерматит у собак

Д ерматит у собак

Дерматит – це запальна реакція шкіри на різні подразники хімічної, фізичної чи біологічної природи. На жаль, дерматит є досить поширеним захворюванням серед домашніх тварин. Він може мати як алергічну, так і запальну, інфекційну чи спадкову природу. Визначити причину захворювання самостійно неможливо – це може зробити лише кваліфікований ветеринарний лікар.

Симптоми дерматиту в собак

Симптоми захворювання можуть відрізнятися в залежності від різних етіологічних факторів, тривалості розвитку та складності перебігу (гострий, легкий). Найчастіше у хворих тварин спостерігаються такі симптоми:

одне або численні почервоніння шкірних покривів;

лущення шкіри та іноді рани на місцях почервоніння;

випадання шерсті та локальні ділянки з облисінням;

біль та свербіж ураженої ділянки;

виразки та набряки з неприємним запахом, запалення.

Для своєчасної діагностики дерматиту власнику необхідно регулярно оглядати шерсть собаки. Адже саме стан волосяного покриву може багато розповісти про можливі ушкодження шкіри.

Крім того, зверніть увагу на поведінку свого улюбленця. Відчуваючи дискомфорт, він буде часто облизувати, чухати або кусати уражену ділянку тіла. У деяких особин спостерігається пригнічений та апатичний стан, тоді як інші, навпаки, можуть поводитися тривожно та неспокійно. Так чи інакше, будь-який з перелічених симптомів є приводом для візиту до ветеринара.

Причини дерматиту

Шкірне захворювання може вражати улюбленців різного віку та породи, що свідчить про те, що кожна тварина потенційно перебуває в зоні ризику.

Часті причини розвитку дерматиту:

Травмування шкірного покриву (подряпини, рани чи укус комахи).

Використання медикаментів зовнішнього застосування без прямого призначення ветеринарного лікаря або в дозах, що перевищують вказані виробником.

Порушення роботи ендокринної системи.

Алергічна реакція на окремі харчові продукти, медикаменти чи засоби догляду.

Інфекційне ураження.

Паразитарні напади.

Стрес.

Часто розвиток дерматиту пов'язаний із впливом декількох факторів, які накладаються один на одного. Крім того, нерідко дерматит у собак передається спадково.

Якщо ви помітили симптоми захворювання, зверніться до ветеринарного лікаря, який проведе діагностику та розробить план терапевтичного лікування.

Види дерматиту в собак

Виділяють декілька видів дерматиту, які часто можуть виникати у собак. Кожен вид відрізняється характером видимих проявів, локалізацією та ступенем ураження тіла тварини.

Пододерматит у собак

Пододерматит – це запальний процес, який виникає на кінцівках тварини: подушечках лап, міжпальцевому просторі, нігтьовому ложі та інших подібних місцях. Захворювання викликає появу пухирів, наповнених кров'ю або гноєм, та ран. Через це улюбленець не може комфортно рухатися, у нього може бути набряк лап та кульгання. Під час лікування важливо, щоб власник чітко дотримувався всіх вказівок лікаря, зокрема рекомендації про постійне носіння твариною захисного комірця. Це допоможе уникнути вилизування собакою уражених ділянок.

Пододерматит – не самостійне захворювання. Це хвороба вторинного характеру, яка проявляється на тлі інших проблем зі здоров'ям. Причиною можуть бути алергічні реакції, демодекоз, віруси, інфекції або механічне травмування кінцівок тварини. Часто захворювання виникає через проблеми з ендокринною системою або як наслідок ураження підшкірним кліщем.

Себорейний дерматит

Себорейний дерматит (себорея) – запальний процес, який виникає при порушенні роботи сальних залоз. Може уражати не лише окремі ділянки шкіри, але й все тіло собаки.

Тварину, уражену себорейним дерматитом, легко визначити за такими ознаками:

погіршення загального стану шерсті (жирна, масляниста);

лупа;

свербіж;

почервоніння окремих ділянок шкіри;

неприємний запах від шкіри.

Для спрощення діагностики себорейний дерматит ділять на первинний та вторинний. У першому випадку розвиток захворювання пов'язаний із порушенням роботи сальних залоз і повʼязаний з генетикою. Вторинний себорейний дерматит зустрічається частіше і може бути викликаний паразитами, грибковою інфекцією, алергією, гормональним дисбалансом або ожирінням. Також серед можливих причин – фактори навколишнього середовища, наслідки артриту, низька якість харчування або поганий грумінг. Якщо всі вказані причини виключені, ставлять діагноз «ідіопатична форма дерматиту» (що означає, що первопричина захворювання не знайдена).

Акральний дерматит

Захворювання виникає внаслідок того, що тварина часто облизує лапи. Зазвичай це обумовлено різними причинами, такими як фізичне травмування, пухлини, грибкові або інфекційні ураження, алергія або ураження певної ділянки тіла кліщами, поведінкові проблеми або ж захворювання суглобів.

Акральний дерматит зазвичай проявляється на передніх лапах, рідше – на задніх. Все починається з ураження невеликих ділянок, на яких випадає шерсть, а шкіра виглядає потовщеною. Оскільки тварина облизує ці зони, загоєння відбувається повільно.

Піотравматичний дерматит

Захворювання, викликане самопошкодженням (надмірним облизуванням, розгризанням та розчісуванням шкіри) для полегшення свербежу або болю, наприклад, після агресивного грумінгу або отримання травми чи опіку. Також первопричиною може бути зовнішній отит, закупорка або інфекція параанальних залоз. Піотравматичний дерматит проявляється у вигляді локалізованих ділянок запаленої шкіри, які часто піддаються вторинному інфікуванню.

Частіше всього піотравматичний дерматит зустрічається у тварин з довгою та густою шерстю в спекотну пору року через ідеальне середовище для бактерій (тепло та вологість). Водночас гострий сезонний піотравматичний дерматит у собак зазвичай спричиняється життєдіяльністю ектопаразитів та/або алергічною реакцією.

На жаль, власники собак можуть стикатися з проблемою рецидиву захворювання у свого улюбленця. Щоб мінімізувати ризики повторної появи симптомів, необхідно контролювати можливу першопричину: ектопаразити, поганий догляд (наприклад, наявність ковтунів), травмування, поведінкові причини (надмірний грумінг, стрес, нудьга) тощо.

Алергічний дерматит

Короткочасне або хронічне захворювання, викликане різноманітними алергічними реакціями. Збудником можуть бути предмети побутової хімії та косметичні препарати, білки в їжі, пил.

Незалежно від характеру та агресивності алергену дерматит має характерну, яскраво виражену симптоматику: свербіж, запалення тканин, випадання шерсті на уражених ділянках шкіри.

Схема терапевтичного лікування призначається ветеринарним лікарем індивідуально, згідно з клінічною картиною. Перш за все, спеціаліст повинен встановити характер алергену та призначити план терапії, а власник – усунути цей алерген з життя тварини та дотримуватися рекомендацій лікаря.

Атопічний дерматит

Генетична патологія, яка проявляється у вигляді висипань та видимих пошкоджень на шкірі. Це можуть бути як маленькі рани, так і відкриті виразки, фурункули та свищі. При правильному догляді можлива ремісія та уповільнення запальних процесів на уражених ділянках.

Для цього проводять комплексну діагностику організму тварини та виявляють тригер, який викликає загострення шкірного захворювання. Інтенсивність та частота прояву дерматиту багато в чому залежить від якості життя улюбленця.

Блошиний дерматит

Це загальна назва уражень шкіри, які викликані паразитами, що смокчуть кров. Перебіг блошиного дерматиту багато в чому залежить від індивідуальної резистентності організму та чутливості до укусів паразитів, їхньої слини та продуктів життєдіяльності.

Зовні захворювання проявляється у формуванні папул – тварина відчуває сильний свербіж, що призводить до розчісування ураженої ділянки.

Для діагностики блошиного дерматиту на ранніх стадіях достатньо оглянути улюбленця на наявність бліх та здійснити обробку спеціальними протипаразитарними засобами. Вони є у вільному доступі в ветеринарних аптеках. Крім того, не забудьте обробити іграшки та спальне місце собаки, а також провести прибирання вдома, включаючи очищення підлоги, килимового покриття, м'яких меблів.

Діагностика захворювання

На жаль, неможливо «на око» визначити характер тригера, який викликав загострення шкірного захворювання. Тому для встановлення справжніх причин хвороби ветеринарний лікар проводить комплексне обстеження.

Фахівець може виписати направлення на біохімічний аналіз крові або призначити забір уражених ділянок шкіри (зішкріб, тонкоголкова біопсія, мазок-відбиток тощо) з метою подальшого вивчення в лабораторії.

Для повноти клінічної картини потрібно надати ветеринарному лікарю інформацію про харчові звички улюбленця, його спосіб життя та перенесені захворювання.

Лікування дерматиту

Підступність усіх видів дерматиту полягає в різноманітті його форм, кожна з яких вимагає розробки індивідуального плану лікування, базуючись на його проявах та способі життя собаки. Алгоритм боротьби зі шкірним захворюванням ґрунтується на даних клінічних досліджень.

Не займайтеся самолікуванням! Довіряйте здоров'я та життя свого улюбленця лише досвідченим фахівцям.

Дерматит небезпечний своїми рецидивами, тому власнику улюбленця дуже важливо дотримуватися рекомендацій лікаря. Навіть здорова, на перший погляд, тварина потребує суворого контролю для мінімізації ризику повторного розвитку захворювання.

Медикаментозне лікування

План медикаментозної терапії залежить від природи ураження. Якщо це інфекційне ураження, ветеринарний лікар може призначити курс антибіотиків. Підтримка препаратів буде актуальною і під час розвитку вторинної інфекції. Тільки спеціаліст має право виписувати ліки та коригувати їхнє дозування. Не займайтеся самолікуванням!

Фунгіцидні препарати застосовуються при грибковому дерматиті. Експерти рекомендують використовувати фунгіцидні шампуні для обробки шкірного покриву собаки.

Оптимальним варіантом для усунення алергічного дерматиту може бути застосування антигістамінних засобів. Вони знімають свербіж та сам прояв алергічної природи захворювання.

Інсектицидно-акарицидні препарати допомагають прибрати паразитарний компонент захворювання.

Важливим елементом терапії є підтримка імунної системи. Для цього завдання ветеринарний лікар може виписати імуностимулятори.

Профілактика

Запобігти розвитку шкірного захворювання легше, ніж займатися лікуванням тварини, тому не забувайте про кілька простих правил:

регулярно обробляйте собаку засобами проти паразитів;

забезпечте улюбленцю збалансований раціон, не допускаючи дефіциту корисних речовин;

регулярно оглядайте тіло тварини на наявність травм та висипань, за потреби звертайтеся до лікаря за консультацією;

приділіть увагу гігієні – за потреби купайте улюбленця, використовуючи спеціальні шампуні для собак, та доглядайте за його шерстю та шкірою.

При виникненні будь-яких ран або висипань на тілі тварини не займайтеся самолікуванням. Дерматит – це не самостійна хвороба. Це форма прояву основного захворювання, яке може бути загрозою не лише для здоров'я, але іноді й для життя вашого улюбленця.