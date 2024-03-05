Собака та новонароджена дитина вдома

З появою в сім'ї маленької дитини поведінка собаки може кардинально змінитися.

Поведінка собаки може раптово змінитися у момент, коли в будинку, який вона вважає своїм, з'являється маленька дитина. Реакція улюбленця на новонародженого залежить від поведінки дорослих членів сім'ї та правильності знайомства тварини з малям.

Чистота вдома та здоров'я тварини

Якщо очікується поповнення, слід завчасно зробити улюбленцю всі необхідні щеплення та провести антипаразитарну обробку. Як до, так і після появи дитини вдома, собаку потрібно регулярно мити, розчісувати та стригти, якщо це передбачено особливостями породи. Періодично проводьте вологе прибирання у квартирі. Також можна заборонити улюбленцю заходити до дитячої кімнати або спати поруч з новонародженим, щоб захистити останнього від пилу та бруду з вулиці.

Ці прості рекомендації актуальні завжди, а для сімей, в яких є собака та грудне маля, такі правила стають обов'язковими.

Алергія на собачу шерсть

При перших ознаках алергії у дитини, з'ясуйте, чи не є причиною собача шерсть. Якщо аналізи це підтверджують, вам слід подбати про те, щоб дитина та тварина не контактували, або максимально мінімізувати їхній контакт. З'явиться нова територія, куди улюбленець не зможе потрапити (якщо до цього ви йому не забороняли заходити до дитячої), та нові правила (окрім тих, що вже були встановлені через появу новонародженого).

Щоб процес був максимально безболісним для собаки, вам слід проявити тактовність. Вини улюбленця в тому, що склалася така ситуація, немає. Вводьте нові заборони поступово, водночас не обмежуйте собаку в увазі. Продовжуйте приділяти тварині достатньо часу незалежно від появи вдома дитини.

Дотримання режиму

Встановлення відносин з тваринами у сім'ї, де є новонароджена дитина, — тема для тривалої та серйозної розмови. Важливо пам'ятати, що тварина вважає немовля молодшим членом зграї та ревнує його до власника. Якщо з появою дитини дорослі перестають виконувати свої обов'язки щодо улюбленця, він сприймає новонародженого як причину своїх негараздів.

В результаті собака може ставитися до малюка з агресією та намагатися усунути причину негативних змін. Тварина не розуміє, чому з нею раптом перестали гуляти, забувають годувати, менше гладять. Власники повинні продовжувати виконувати свої обов'язки щодо улюбленця, попри зміни в складі сім'ї.

Знайомство з дитиною

Поява дитини в сім'ї призводить до перерозподілу ролей. Однак улюбленець так само посідає найнижчий рівень ієрархії. Дозволяти йому спілкуватися з немовлям можна і потрібно. Водночас спілкування влаштовують так, щоб дати собаці зрозуміти: ви довіряєте йому найцінніше. Ви повинні закласти в голову тварини думку про те, що новонароджений — повноправний член зграї, про нього потрібно дбати та оберігати. Час від часу власнику доведеться коригувати відносини між собакою і дитиною, що підростає.

Забороняти улюбленцю знайомитися з новим членом сім'ї не можна. До знайомства з новонародженим дайте можливість собаці звикнути до його запаху. Наприклад, принесіть додому кілька речей маляти, поки той у пологовому будинку. Перші зустрічі повинні проходити під наглядом власників. Дорослим потрібно підбадьорювати собаку, заохочувати позитивні реакції.

У разі негативних проявів тварину відволікають — виводять з кімнати, займають грою або прогулянкою, щоб мінімізувати стрес. Через якийсь час можна дати собаці ще один шанс познайомитися з малюком, всіляко заохочуючи його доброзичливу реакцію. Поступово улюбленець звикне до того, що вдома є маленька дитина, і «вбудує» його у свою картину світу.