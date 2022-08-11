Як соціалізувати собаку після ізоляції

Основний період соціалізації припадає на перші кілька тижнів життя вашого цуценяти, однак важливо продовжувати навчання й у дорослому віці. Без соціалізації собака може стати боязким або навіть агресивним у незнайомих ситуаціях.

Коли варто починати соціалізацію собаки?

Собаки найбільш сприйнятливі до навчання у молодшому віці, а саме у період від 3 до 14 тижнів. У цей період вони швидко встановлюють зв’язки з іншими та особливо чутливі до навколишнього середовища. Ваш ветеринарний лікар зможе краще визначити готовність вашого цуценяти до соціалізації (залежно від віку та наявності щеплень).

Хоча цей ранній етап навчання відіграє величезну роль у майбутній емоційній рівновазі тварини, соціалізація собаки не закінчується після 14 тижнів. Вони продовжують вчитися протягом усього життя, а їхня реакція на знайомі ситуації може змінюватися — молодий собака комфортно почувається в машині, але негативний досвід згодом може викликати у нього тривогу.

Так само дорослі собаки, які були недостатньо соціалізовані у молодшому віці, можуть навчитися нової поведінки та почуватись спокійно у ситуаціях, що раніше були для них стресовими. Проте слід пам’ятати, що соціалізація дорослих тварин вимагає іншого підходу, ніж цуценят.

Як соціалізувати цуценя

Ветеринарний лікар зможе проконсультувати вас щодо готовності цуценяти до соціалізації (залежно від віку та наявності щеплень), після чого ви зможете почати розвивати його соціальні навички, закладені ще його матір’ю.

Головна ідея полягає у створенні якомога більшої кількості ситуацій та відчуттів, допоки цуценяті не виповниться 14 тижнів. Варто дати йому можливість побачити, відчути, доторкнутися та понюхати навколишній світ.

Кожна нова взаємодія з собакою, людиною або оточенням стане його орієнтиром у подальшому житті. Чим більше позитивного досвіду отримає цуценя, тим комфортніше йому буде у дорослому віці.

Проте й негативні враження також матимуть тривалий вплив, тому, як і у випадку з дорослим собакою, соціалізувати цуценя потрібно обережно, постійно слідкуючи за його поведінкою та керуючи його реакцією.

Якщо через карантинні обмеження ви не можете вигулювати цуценя так часто, як хотілося б, почніть виносити його на вулицю, завітайте в гості до друга (якщо це дозволено) або забезпечте можливість спілкування з вакцинованими та спокійними собаками.

Соціальна дистанція значно ускладнила соціалізацію цуценят і собак, але ви все одно можете досліджувати світ разом і взаємодіяти з людьми й іншими собаками з безпечної відстані.

Завжди намагайтеся підлаштувати соціалізацію до рівня комфорту вашого цуценяти, деяким із них властива поведінка, що викликає природний неспокій. Зверніться до ветеринарного лікаря за індивідуальною консультацією щодо вашого цуценяти.