Дозвілля собак під час карантину
Пандемія COVID-19 змінила повсякденне життя людей в усьому світі, і, звичайно, це вплинуло і на ритм життя вашого собаки.
Можливо, він спить, їсть та гуляє у різний час або проводить більше часу в приміщенні через карантинні обмеження. Такі зміни можуть спричинити стрес та нудьгу, тому важливо встановити новий розпорядок дня та використовувати іграшки, що стимулюють розумову діяльність собак.
Навіщо собаці розумова стимуляція?
Із даніх-давен собак розводили для робіт, що потребували застосування їхнього інтелекту, наприклад, для випасу скота чи принесення вбитої дичини. У сучасному світі ігри та тренувальні вправи допомагають вашому собаці реалізувати цю природну поведінку та розвивати навички, стимулюючи при цьому ініціативність.
Такі вправи настільки ж важливі для вашого собаки, як і фізична активність, і так само потребують витрат енергії. Вони відіграють важливу роль у здоров'ї вашого собаки.
Ознаки того, що ваш собака потребує більшої розумової стимуляціїСобака з недостатньою розумовою стимуляцією відчуватиме фрустрацію і шукатиме інші способи для виходу своєї енергії, що може призвести до проявів проблемної поведінки, таких як надмірний гавкіт, риття, стрибання, неспокій, привернення до себе уваги та нищення речей.
Якщо ваш собака виявляє одну або кілька з цих ознак, можливо, він сумує або йому бракує розумових вправ.
Як розважити собакуХоча пандемія і створила низку проблем для власників собак, є багато способів пограти зі своїми улюбленцями вдома. Як щодо ігор із запахами та тренувальними вправами? Запропонуйте також іграшки-головоломки. Такі активності не тільки стимулюють вашого собаку, а й зміцнюють зв’язок між вами.
Запропонуйте своєму улюбленцю головоломку із ласощами
Собак мотивує їжа, тому будь-яка діяльність, що змушує їх працювати за їжу чи ласощі, буде приносити їм задоволення.
Простий спосіб урізноманітнити споживання їжі — це придбати миску-головоломку для собак. У такий спосіб ви заохочуватимете собаку добувати їжу, долаючи западини, виступи та візерунки. Особливо вони підходять для собак, що занадто швидко їдять або ковтають корм.
Після опанування цієї головоломки можна переходити до складніших іграшок, що вимагають більш розвинутих аналітичних навичок.
Іграшки для собак із кормом — чудовий спосіб зайняти вашого собаку на тривалий час, однак пам’ятайте, що не варто надто швидко підвищувати складність завдань, оскільки собака може швидко розчаруватися і припинити це заняття.
Використання ласощів і крокет у мисках-головоломках зменшує швидкість споживання їжі собакою, одночасно підвищуючи його рівень активності та концентрації уваги. Переконайтеся, що крокети та ласощі для ігор враховані у денному раціоні вашого улюбленця.
Набуття собакою нових умінь та навичокНавчання, безумовно, стимулює розумову активність собаки.
Спершу можна попрацювати над простими командами та основними уроками слухняності, а потім переходити до складніших навичок.
Обирайте завдання відповідно до рівня вашого улюбленця і не розтягуйте їх у часі — два-три 5-хвилинних заняття на день цілком достатньо. Якщо навчання виявиться занадто складним для собаки, він може швидко втратити до нього інтерес.
Незалежно від успішності навчання, активно підтримуйте і винагороджуйте свого улюбленця іграшками або ласощами. Не забудьте при цьому, що будь-які ласощі мають бути враховані у щоденному раціоні.
Після опанування нової навички закріпіть її, заохочуючи собаку використовувати її у різний спосіб, щоб урізномантінити заняття, наприклад, він може шукати та приносити різні речі.
Беріть участь у собачих видах спортуСпільні заняття спортом — це корисний та захопливий спосіб побудувати партнерські відносини та зміцнити зв’язок між вами і вашим улюбленцем. Заняття спортом також є одним із найефективніших способів зменшити ризик ожиріння, проблем із диханням та серцевих захворювань. Хоча під час пандемії багато звичних спортивних заходів просто неба та занять із собаками було скасовано або перенесено, ви можете займатися вдома.
Такі заняття не лише забезпечують розумову стимуляцію та фізичну активність, а й пропонують власникам можливість підвищити власну фізичну активність.
Курс спритності для собак, що передбачає стрибки, повзання та подолання домашніх перешкод, буде цікавим заняттям для вашого улюбленця. Гра в фрісбі на подвір’ї також може принести багато користі. Переконайтесь, що перед початком гри ви усунули будь-яку потенційну небезпеку, контролюйте тривалість та інтенсивність гри і не забувайте про вільний доступ до чистої води, щоб уникнути зневоднення тварини.
Влаштуйте гру з запахами
Нюх відіграє ключову роль у пізнанні світу. Собаки постійно використовують нюх для збирання інформації про оточення та оцінювання їжі.
На цьому побудовані ігри з запахами, що навчають собак показувати або повідомляти власникам, який саме запах вони відчувають. Це неймовірно стимулює тварину.
Найпростіші ігри з запахами передбачають ховання їжі у різних місцях, яку ваш собака має відшукати. Ви можете грати в ці ігри в приміщенні на твердій поверхні, яку легко помити, або на подвір’ї чи в саду.
Складніші завдання можуть передбачати пошук схованих іграшок або переховування ласощів у паперових пакетах чи коробках і команду відшукати правильну серед безлічі інших. Проконтролюйте, щоб ваш собака не проковтнув ласощі разом із коробкою чи пакетом.
Популярна гра для собак: візьміть форму для випікання кексів, наповніть декілька отворів ласощами, а потім прикрийте всі отвори тенісними м’ячиками. Собаці потрібно перемістити м'ячики, щоб розгадати головоломку і знайти ласощі. Не забувайте враховувати всі отримані вашим улюбленцем ласощі у щоденному раціоні, щоб запобігти надмірному споживанню калорій.
Змінюйте іграшкиНавіть найкращі іграшки-головоломки з часом втрачають свою привабливість для собак, тому намагайтеся часто змінювати їх, щоб собака не нудьгував. Навіть старі іграшки сприйматимуться як нові, якщо ви сховаєте їх на певний час, а потім знову запропонуєте собаці.
Дайте можливість побути на самоті
Хоча собака потребує активних вправ та розумових ігор, йому також потрібен час для себе. Якщо ваш улюбленець не звик до того, що ви постійно перебуваєте вдома, йому може знадобитися власний простір і час побути на самоті.
Собака може сховатися в іншій кімнаті або дратуватися у вашій присутності. Ознаки, на які варто звернути увагу: позіхання, облизування, відвертання або гарчання.
Помітивши таку поведінку, радимо вам залишити собаку в спокої та почекати, поки він сам не прийде до вас . Також у разі необхідності зверніться до ветеринарного лікаря для виключення інших можливих причин такої поведінки.
Залишайтеся активними
Залежно від місця вашого проживання, можуть існувати обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу, щодо того, де, як і коли можна вигулювати собак. Розуміємо, що це може бути складно, але за можливості спробуйте розробити графік активного відпочинку на природі та намагайтеся підтримувати звичний режим дня вашого собаки.
Кожна прогулянка повинна бути цікавою, тому дайте собаці час обнюхати територію і знайдіть місця, де ваш улюбленець зможе вільно побігати. Це допоможе підтримати його фізичну та розумову активність під час прогулянки.
Якими б іграми, вправами чи заняттями ви не займалися з собакою, не забувайте постійно слідкувати за ним і підтримувати позитивний настрій. У разі потреби зверніться до вашого ветеринарного лікаря.
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