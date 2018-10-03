Курс спритності для собак, що передбачає стрибки, повзання та подолання домашніх перешкод, буде цікавим заняттям для вашого улюбленця. Гра в фрісбі на подвір’ї також може принести багато користі. Переконайтесь, що перед початком гри ви усунули будь-яку потенційну небезпеку, контролюйте тривалість та інтенсивність гри і не забувайте про вільний доступ до чистої води, щоб уникнути зневоднення тварини.

Влаштуйте гру з запахами

Нюх відіграє ключову роль у пізнанні світу. Собаки постійно використовують нюх для збирання інформації про оточення та оцінювання їжі.

На цьому побудовані ігри з запахами, що навчають собак показувати або повідомляти власникам, який саме запах вони відчувають. Це неймовірно стимулює тварину.

Найпростіші ігри з запахами передбачають ховання їжі у різних місцях, яку ваш собака має відшукати. Ви можете грати в ці ігри в приміщенні на твердій поверхні, яку легко помити, або на подвір’ї чи в саду.

Складніші завдання можуть передбачати пошук схованих іграшок або переховування ласощів у паперових пакетах чи коробках і команду відшукати правильну серед безлічі інших. Проконтролюйте, щоб ваш собака не проковтнув ласощі разом із коробкою чи пакетом.

Популярна гра для собак: візьміть форму для випікання кексів, наповніть декілька отворів ласощами, а потім прикрийте всі отвори тенісними м’ячиками. Собаці потрібно перемістити м'ячики, щоб розгадати головоломку і знайти ласощі. Не забувайте враховувати всі отримані вашим улюбленцем ласощі у щоденному раціоні, щоб запобігти надмірному споживанню калорій.

Змінюйте іграшки

Дайте можливість побути на самоті

Навіть найкращі іграшки-головоломки з часом втрачають свою привабливість для собак, тому намагайтеся часто змінювати їх, щоб собака не нудьгував. Навіть старі іграшки сприйматимуться як нові, якщо ви сховаєте їх на певний час, а потім знову запропонуєте собаці.

Хоча собака потребує активних вправ та розумових ігор, йому також потрібен час для себе. Якщо ваш улюбленець не звик до того, що ви постійно перебуваєте вдома, йому може знадобитися власний простір і час побути на самоті.

Собака може сховатися в іншій кімнаті або дратуватися у вашій присутності. Ознаки, на які варто звернути увагу: позіхання, облизування, відвертання або гарчання.

Помітивши таку поведінку, радимо вам залишити собаку в спокої та почекати, поки він сам не прийде до вас . Також у разі необхідності зверніться до ветеринарного лікаря для виключення інших можливих причин такої поведінки.

Залишайтеся активними

Залежно від місця вашого проживання, можуть існувати обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу, щодо того, де, як і коли можна вигулювати собак. Розуміємо, що це може бути складно, але за можливості спробуйте розробити графік активного відпочинку на природі та намагайтеся підтримувати звичний режим дня вашого собаки.

Кожна прогулянка повинна бути цікавою, тому дайте собаці час обнюхати територію і знайдіть місця, де ваш улюбленець зможе вільно побігати. Це допоможе підтримати його фізичну та розумову активність під час прогулянки.

Якими б іграми, вправами чи заняттями ви не займалися з собакою, не забувайте постійно слідкувати за ним і підтримувати позитивний настрій. У разі потреби зверніться до вашого ветеринарного лікаря.