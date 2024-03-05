Догляд за маленькими цуценятами англійського бульдога

Англійські бульдоги — це собаки з цікавою історією та особливим характером. В них доволі міцний корпус, широкий грудний відділ та характерний "серйозний" вигляд. Але за цією "серйозністю" ховається добрий та грайливий улюбленець.

Особливості породи

Цуценята англійського бульдога потребують особливого підходу в догляді через певні характеристики породи. Зокрема, через форму морди (вона коротка та наче приплюснута) бульдоги мають деякі проблеми з диханням, тому важливо уникати прогулянок у спеку. Також вони схильні до дерматологічних проблем, тому регулярний огляд шкіри може допомогти вчасно виявити проблему.

Харчування цуценят англійського бульдога

Правильне харчування — це основа здоров'я цуценяти. У разі набору зайвої ваги бульдоги можуть мати додаткове навантаження на суглоби та серцево-судинну систему, що здатне призвести до проблем зі здоров'ям. Тому вибір правильного корму, який враховує всі потреби й особливості породи, а також вік улюбленця, є критично важливим. Збалансований раціон допоможе в підтриманні гарного самопочуття, нормального росту та розвитку тварини.

Що варто знати про харчування цуценят англійського бульдога:

вік та потреби — собаки в період росту мають вищі потреби в поживних речовинах, ніж дорослі тварини. Вибирайте корм, спеціально розроблений для цуценят певного віку;

частота годування — приблизно 4-5 разів на день. У міру дорослішання поступово зменшуйте кількість прийомів їжі;

вода — забезпечуйте улюбленцю постійний доступ до свіжої води;

собачі снеки та ласощі — можуть використовуватися під час тренувань, але не варто робити їх значною частиною раціону чи основним джерелом харчування. Завжди враховуйте калорійність собачих ласощів при визначенні добової норми корму;

спеціалізований корм — вибирайте корм для цуценят середніх порід. Наприклад, Medium Puppy від Royal Canin.

Здоров'я та вакцинація цуценят бульдога

Одна зі складових догляду за цуценятами бульдога є вакцинація, адже вона допомагає захистити улюбленця від низки хвороб. У питанні вакцинації цуценят варто дотримуватися деяких правил:

запитайте ветеринарного лікаря про необхідні вакцини — до списку входять щеплення проти сказу, парвовірусу та інших захворювань;

виконуйте щеплення за графіком — перші вакцини зазвичай вводять собаці у віці 6-8 тижнів, а наступні — з інтервалом 2-4 тижні, тобто в 10-12 тижнів і 14-16 тижнів. Після цього рекомендована ревакцинація один раз на рік. Детальніше про графік щеплень можна почитати тут;

проконсультуйтеся з лікарем стосовно поведінки тварини після вакцинації — в деяких цуценят може дещо підвищитися температура або спостерігатися сонливість чи зниження апетиту. Такі реакції є нормальними, але про алгоритм дій у разі таких симптомів варто поговорити з ветеринарним лікарем.

Соціалізація англійського бульдога

Соціалізація є важливою частиною виховання цуценяти будь-якої породи, адже допомагає улюбленцю адаптуватися до життя в соціумі. Тварина комфортно почуватиметься за різних обставин і ситуацій. Але для цього потрібно показати, що відбувається за межами її “спального місця”. Основні складові соціалізації собаки:

знайомство з новими людьми — допомагає цуценяті звикнути до людей різного віку й вигляду. Що раніше почати соціалізувати цуценя, то спокійніше він реагуватиме;

зустріч з іншими тваринами — під час прогулянок дозволяйте улюбленцю контактувати з іншими собаками різного віку й породи, але завжди під вашим контролем та за згоди іншого власника;

новий досвід — відвідування нових місць, поїздки на автомобілі та новий досвід допоможуть вашому цуценяті адаптуватися до різних ситуацій;

тренування — починайте з основних команд, як-от "сидіти", "лежати", “поряд” та "до мене". Послух — важлива частина соціалізації.

Звертайте увагу на реакцію вашого цуценяти на нові ситуації та відповідно коригуйте свій підхід. Окрім того, можна звернутися по допомогу до кінолога або фахівця з поведінки собак.

Фізична активність

Англійські бульдоги, хоча й відомі спокійною вдачею, потребують регулярної фізичної активності. Це є базовою потребою будь-якої тварини, з точки зору як здоровʼя, так і соціалізації. Щоденні прогулянки допоможуть цуценяті звикнути до навколишнього світу, витратити накопичену енергію та сприятимуть підтриманню гарної фізичної форми.

Іграшки, які можна гризти, м'ячики та різні ігри дадуть змогу активно проводити час із улюбленцем. Але пам'ятайте про безпеку під час ігор на вулиці. Використовуйте повідець, щоб уникнути небажаних ситуацій.

Догляд за шкірою та шерстю бульдога

Шерсть англійського бульдога коротка, але це не означає, що вона не потребує догляду. Вона може накопичувати бруд і линяти. Регулярне розчісування допоможе позбавитися відмерлих шерстинок і надасть шерсті доглянутого вигляду. Ось декілька порад, які можуть стати в пригоді:

розчісуйте шерсть регулярно за допомогою щітки з м'якими щетинками;

враховуйте особливості шкіри бульдогів. Йдеться про складки на шкірі. Їх потрібно постійно протирати м'якою вологою тканиною, а потім витирати насухо й перевіряти на наявність подразнень;

купайте за потреби, використовуючи спеціальний шампунь для цуценят короткошерстих порід;

захистіть улюбленця від паразитів, виконуючи профілактичну обробку від гельмінтів, бліх та кліщів. Купуйте засоби за рекомендацією ветеринарного лікаря.

Догляд за шкірою та шерстю бульдога потребує вашої постійної уваги. Ви можете виконувати всі доглядові процедури самостійно або звертатися до грумера.

Виховання та тренування

Бульдоги бувають впертими, але з правильним підходом вони можуть стати слухняними та відданими супутниками. Цуценята цієї породи люблять увагу власника, і, як і з собаками інших порід, з ними важливо будувати відносини на позитивному підкріпленні та повазі. Ось кілька рекомендацій з виховання цуценят бульдога:

почніть якнайраніше — що раніше ви почнете адаптовані до віку тренування, то швидше улюбленець засвоїть правила та команди й адаптується;

будьте послідовними у своїх командах та вимогах. Це допоможе тварині зрозуміти, що від неї очікують. Не дозволяйте те, що згодом заборонятимете;

заохочуйте — використовуйте позитивне підкріплення, зокрема ласку, голосову похвалу та собачі ласощі, щоб заохотити до бажаної поведінки;

уникайте фізичних покарань — вони можуть зробити собаку агресивним або боязким та в жодному випадку не є правильним методом виховання. Замість цього використовуйте позитивне підкріплення, щоб мотивувати вашого улюбленця до правильної поведінки.

Вибір аксесуарів та іграшок для цуценяти бульдога

Правильний вибір аксесуарів може полегшити догляд за вашим бульдогом та зробити його життя приємнішим. Від комфортної лежанки до якісного ошийника — кожен елемент має значення:

лежанка — вибирайте таку, яка відповідає розміру вашого цуценяти та у якій йому буде комфортно й безпечно;

іграшки — усі собаки люблять гризти, тому забезпечте свою тварину міцними іграшками, які можна гризти. Також вибирайте ігри, які стимулюють розумову активність улюбленця;

повідець та нашийник — придбайте міцний повідець та нашийник, які підійдуть для прогулянок та тренувань. Альтернативою нашийнику може стати шлея;

миски для корму та води — виберіть миски, які легко мити та які міцно стоять на підлозі, щоб цуценя не перекидало їх під час споживання корму.

Пам'ятайте, що якість аксесуарів важлива. Інвестуйте в якісні речі, які прослужать довго та будуть безпечними для вашого улюбленця.

F.a.q.

Як часто потрібно годувати цуценя бульдога?

Цуценята бульдога, особливо в перші місяці життя, потребують частого годування. Зазвичай рекомендується годувати їх 4-6 разів на день. Важливо вибирати якісний корм, розроблений для цуценят відповідного віку, щоб забезпечити їм гармонійний ріст та розвиток. З часом, коли цуценя досягне віку 6 місяців, його можна перевести на триразове годування. А по досягненню дорослого віку можна годувати двічі на день.

Чи потрібно регулярно мити бульдога?

Бульдоги мають особливу структуру шкіри зі складками. Ці складки можуть стати місцем накопичення бруду та бактерій. Тому рекомендується регулярно перевіряти та очищати ці складки. Проте надмірно часте миття не рекомендоване, адже воно здатне призвести до сухості шкіри. Зазвичай достатньо мити бульдога раз на місяць або коли він стає брудним.

Які основні проблеми зі здоров'ям можуть виникнути у бульдогів?

Бульдоги схильні до деяких проблем зі здоров'ям через їхню особливу будову тіла та морди. До найпоширеніших належать ортопедичні проблеми, проблеми зі шкірою та диханням. Важливо регулярно відвідувати ветеринарного лікаря, підтримувати збалансований раціон та фізичну активність вашого улюбленця.

Чи важко виховувати англійського бульдога?

Бульдоги відомі своєю впертістю, але вони також дуже віддані та ласкаві. З правильним підходом та послідовністю в діях бульдог може стати чудовим супутником. Важливо починати соціалізацію та тренування з раннього віку, використовуючи позитивне підкріплення.

Які іграшки найкраще підходять для цуценят бульдога?

Цуценята бульдога дуже енергійні та грайливі. Вони полюбляють іграшки, які можна гризти, а також інтерактивні ігри. Перші, окрім розважальної функції, можуть знизити дискомфорт під час зміни зубів. Інтерактивні іграшки, як-от м'ячики, іграшки із дзвіночками всередині, ігри-головоломки стимулюють розумову активність цуценят та допомагають розвивати різні навички. Вибираючи іграшки, завжди переконуйтеся, що вони виготовлені з нетоксичних матеріалів і не містять дрібних деталей, які тварина може проковтнути. Наостанок, регулярно перевіряйте стан уже придбаних іграшок на наявність пошкоджень, щоб уникнути можливих травм.