Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись
Medium Puppy

Medium Puppy

Вологий корм для собак

Медіум Паппі соус. Повнораціонний вологий корм для цуценят середніх порід віком від 2 до 12 місяців

Наявні розміри

1 x 140g

10 x 140g

Яка порція правильна?

Підтримання імунної системи

Допомагає підтримувати систему природного захисту організму цуценяти, зокрема завдяки комплексу антиоксидантів, що включає вітамін Е.

Здоров'я травної системи

Підтримує здоров’я травної системи та баланс кишкової флори.

Високий вміст енергії

Задовольняє енергетичні потреби цуценят середніх порід в період росту та вгамовує вибагливий апетит.

Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р