Medium Puppy
Вологий корм для собак
Медіум Паппі соус. Повнораціонний вологий корм для цуценят середніх порід віком від 2 до 12 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 140g
10 x 140g
Підтримання імунної системи
Допомагає підтримувати систему природного захисту організму цуценяти, зокрема завдяки комплексу антиоксидантів, що включає вітамін Е.
Здоров'я травної системи
Підтримує здоров’я травної системи та баланс кишкової флори.
Високий вміст енергії
Задовольняє енергетичні потреби цуценят середніх порід в період росту та вгамовує вибагливий апетит.
М’ясо та субпродукти тваринного походження, олії та жири, злакові, екстракти рослинних протеїнів, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, дріжджі, вуглеводи.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 - 100 MO; E1 (залiзо) - 6 мг; E2 (йод) - 0,35 мг; E4 (мiдь) - 2,8 мг; E5 (марганець) - 1,9 мг; E6 (цинк) - 19 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 2 г.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 8,3%; сирий жир - 6,0%; сира зола - 1,9%; сира клітковина - 1,2%; вологість - 78,5%; вітамін E - 150,0 мг/кг.
|Вік
|Вага дорослого собаки 12 кг
|Вологий корм + Сухий корм
|Вага дорослого собаки 18 кг
|Вологий корм + Сухий корм
|Вага дорослого собаки 25 кг
|Вологий корм + Сухий корм
|2 місяці
|4+1/2
|1 пауч + 129 г
|6
|1 пауч + 181 г
|7
|1 пауч + 208 г
|8 місяців
|5
|1 пауч + 134 г
|7
|1 пауч + 211 г
|9+1/2
|1 пауч + 294 г
|12 місяців
|-
|-
|5+1/2
|1 пауч + 166 г
|7+1/2
|1 пауч + 224 г