Чим відрізняється корм для цуценят від корму для дорослих собак

У тварин різного віку різні потреби у їжі. Це стосується не лише кількості їжі, а й кількості поживних речовин. Збалансоване та повнораціонне харчування дуже важливе для правильного розвитку вихованця та підтримки його хорошого самопочуття. Досягти цих цілей можна тільки в тому випадку, якщо грамотно підібрати раціон вихованця. А готовий корм значно спрощує це завдання.

Чим відрізняється сухий корм для цуценят від дорослого

Усі відмінності сухих кормів для цуценят та дорослих собак пов'язані з нутрієнтним складом раціону. Мікро- та макроелементи, вітаміни, білки, жири та вуглеводи — важливі фактори, що впливають на здоров'я вихованця. Вони не лише допомагають молодому організмові розвиватися, а й відповідають за самопочуття тварини у будь-якому віці.



На ринку існує багато промислових кормів, проте не всі вони підходять для цуценят. Деякі раціони не є повнораціонними, у них відсутні компоненти, що є найважливішими під час активного зростання цуценяти.



Слід зазначити, що собаки, залежно від їх розміру та породи, мають різну тривалість зростання. Враховуючи це, потрібно вибирати для вихованця корм, призначений саме для його розміру, віку та породи. Їжа для дорослих тварин, яку іноді дають цуценятам, може не містити достатньої кількості необхідних цуценят елементів, що потрібні для здорового розвитку. Адже потреби цуценяти вищі, ніж дорослого собаки.

Розмір гранул/крокет

Одна з відмінностей між їжею для цуценят та дорослих собак полягає у розмірі крокету. Деякі сухі корми для собак можуть відрізнятись залежно від розміру тварини, причому цей параметр дуже важливий. Собака повинен мати можливість легко вживати їжу. Одночасно потрібно мінімізувати ризик того, що вихованець подавиться надто маленькими гранулами.



У сухих кормах крокети також можуть відрізнятися не тільки залежно від розміру тварини, віку та породи. Слід зазначити, що будова щелепи та прикус у різних порід відрізняється. Ця особливість також враховується, щоб полегшити захоплення та розгризання крокет.

Вміст поживних речовин

Цуценятам потрібна висока кількість білка для розвитку м'язів та тканин. На окрему згадку заслуговують фосфор, кальцій і вітамін D, тому що вони необхідні для опорно-рухового апарату тварини. Вихованцеві також потрібні й інші вітаміни, у тому числі вітамін E, що у складі комплексу антиоксидантів допомагає підтримувати імунну систему вихованця в такий активний період розвитку.



Все це є і в кормах для дорослих тварин, проте важливим є не тільки факт наявності певних компонентів, а й відсоток їх утримання. Більше того, цуценята дуже рухливі та активні, тому вони витрачають багато енергії. Це означає, що в раціоні має бути достатньо калорій.

Енергетична цінність

Одна з відмінностей вологого корму для цуценят та дорослих собак (а також сухого корму) — енергетична цінність. Якщо її буде недостатньо, таке харчування негативно вплине на активність тварини та викличе недостаток ваги, а надто високі значення, навпаки, призведуть до швидкого набору зайвої ваги.

Вміст білків та мінералів

Їжа для цуценят багата білками та широким переліком мінералів, зокрема, кальцій, фосфор та інші речовини. Дорослим собакам вони потрібні у меншій кількості: якщо мікроелементів буде надмірно багато, це може призвести до порушення обміну речовин. Це, своєю чергою, негативно вплине на самопочуття собаки та спровокує появу різних захворювань.

Розмір породи

На певному етапі життя тварині потрібний конкретний перелік корисних речовин. При цьому враховується не лише вік вихованця, а й особливості породи:





• собаки малих порід ростуть досить швидко, зазвичай вже у віці 10-12 місяців вважаються дорослими. Тому раціон повинен відповідати цим потребам та містити достатню кількість енергії.

• цуценята великих порід ростуть довше, їхній період зростання, залежно від породи та розміру собаки, може тривати від 15 до 24 місяців. Тому раціон повинен забезпечувати ці високі потреби, але при цьому підтримувати оптимальну вагу цуценяти, щоб не створювати додаткове навантаження на опорно-руховий апарат.

Чим відрізняється вологий корм

Цуценят та дорослих собак можна годувати також вологим кормом, або міксувати раціон, використовуючи сухий та вологий корм. Поїдаючи вологий корм, тварини отримують більше вологи, що підійде для вихованців, які не дуже люблять пити. Вологий корм також відрізняється смаковою привабливістю, тому він підходить для вибагливих тварин. Однак таке харчування теж поділяється на їжу для цуценят та дорослих.



Основне, чим відрізняється вологий корм для цуценят і для дорослих собак, — це все та ж різна кількість вітамінів, мінералів та інших компонентів.

Чи можна годувати цуценя кормом для дорослих собак

Не рекомендується давати цуценятам їжу для дорослих тварин і навпаки, щоб у вихованців не було нестачі або надлишку необхідних компонентів.



Якщо цуценя не отримуватиме достатню кількість корисних речовин, це не найкраще вплине на його самопочуття. Розвиток організму може уповільнитись або проходити неправильно. Це також здатне спричинити проблеми зі здоров'ям вихованця у майбутньому, коли тварина виросте. З цієї причини цуценятам варто давати тільки відповідний для їхнього віку корм.

Чи можна собаці корм для цуценят

Дорослим собакам не потрібна їжа з підвищеною енергетичною цінністю, оскільки вони надмірно набиратимуть вагу. Це може створити велике навантаження на суглоби та інші системи організму. Тому давати собаці корм для цуценят не варто.